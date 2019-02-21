社論》網紅政客滿口肖話

最近政治人物的發言愈來愈辛辣，內容空洞、無厘頭，有些涉及兩岸政策與國家主權，有的牽扯政策之爭，更有些純粹是打屁鬼扯之胡言亂語。這些言論多數只是逞口舌之能，或者宣洩黨派對立的狂熱情緒，動機縱有百般不同，但共同的特色則是用詞粗鄙低下，欠缺教養與品味，宣之於眾，似乎有如台灣厘語所稱「教壞囝仔大小」，並不可取。更嚴重的是，有些發言肆無忌憚，葷素不拘，直接進行赤裸裸的人身攻擊，已經逾越民主政治尊重異己與包容多元意見的底限。

不可否認，自柯文哲以白色力量為代表，標榜素人參政，卻捲起一股政治海嘯，導致台灣政治的全面洗盤；再到去年底的九合一選舉，所謂韓流又捲起千堆雪，短短幾個月時間，透過社群網站聚集粉絲，以直播招徠超人氣的網路聲量，加上可能有外來網軍的助勢，竟然推倒綠營執政長城，使得民進黨遭逢重大挫敗，政權岌岌可危。自此網紅政治不僅方興未艾，更一躍成為選戰的主流與顯學，使得政治人物無分朝野莫不趨之若鶩，紛紛拋棄傳統的政治經營模式，向網紅政治學習、轉型，大搞時髦的直播以及討拍、賣萌的貼文，意欲藉此洗脫老派身段，以全新的面貌爭取選民的支持。台灣由此進入新的政治時代。

網紅政治是一種新形態的政治經營學，是網路科技發達與全球化趨勢下的產物。比起著重政見、組織、能力與專業的傳統政治，網紅政治的優勢在於直接接觸民眾，不但具有無距離、全面性的穿透力，且政治人物是否具有優質條件並非重點，而是會創造議題，會搞生動的實境秀，就會瞬間成為大受歡迎的政治網紅。因此，韓流能夠在三、四個月之內，在高雄等綠營基層經營根深柢固的縣市翻盤，達成幾乎不可能的任務。由九合一選舉的結果看來，網紅政治的威力與效果顯然十倍、百倍於傳統政治。因而，朝野政治人物急於轉型，意圖藉由網紅洪流的翻滾，再上一層樓，其來有自，不必苛責。

不過，吾人仍須提醒政治人物，網紅只是一種宣傳方式，並非目的與內涵；不能反客為主，為了在網路上暴起，提高聲量，而口不擇言，毫無民主風度、道德底限及國家安全風險概念。如此即便能夠贏得選票與權位，卻可能導致台灣人最珍視的民主自由價值的崩壞。可惜，網紅政治的特色就是把網路聲量視為選票，因此為了增加點閱率與流量，政治人物常常口無遮攔，談及對手，或訐譙聲連連，或貶之為搏版面的政治小丑。民主是一種相互監督制衡的機制，民代之責便在監督行政首長，縱然出言不遜，亦應加以包容。若是行政首長可以公開辱罵民代為小丑，將會顛覆民主政治得以運作的架構與原則，此種不負責任的發言才是民主的禍害。至於公眾人物公開說髒話，本不可取，如今更對女性議員訐譙，事發之後卻毫無悔意，更是一種極大的錯誤示範。但此類發言猶限於私人恩怨與教養的範疇，可怕的是，當前網紅政治已到了偏差之極致，竟然以輕佻的方式、不倫不類的比喻，來談論、點評兩岸關係與國家主權，簡直視國家安全如兒戲，其為害之深，更令人憂心。例如有人宣稱「兩岸一家親」，之後更將台灣比喻為強盜、中國為警察，就有人加碼為兩岸「指腹為婚」、「你儂我儂」，極盡卑微伺候中國之能事。此種言論蔚為街談巷議的焦點，導致國人對中國威脅之鬆懈，負面效應不容輕忽。

民主國家容許任何言論之存在，即便妄發之議論亦在寬容之列。但是，今日之網紅政治已將嚴肅議題世俗化、庶民化，造成專業之討論與意見不再成為民眾關注的重心；市井小民因此容易聽信煽情與仇恨的言論，不耐危機的示警，這才是民主台灣的最大危機。網紅政治流風所至，莫不望風披靡，一般政治人物很難抗拒箇中誘惑，往往會像喝醉酒一樣，無法自制地說些酒言酒語，把內心深處隱藏的父權、強權與性別歧視等暗黑能量宣洩出來，引發社會與族群的矛盾對立，甚至衝擊國家安全。令人憂心的，這些政治超級網紅，舉足輕重，一言九鼎，卻拚命比賽練肖話，一個比一個更離譜荒誕，久而久之社會的反省力退化，漸漸接納了這些瘋言瘋語，那就是網紅政治開始對台灣社會發揮致命破壞力的時候了。

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