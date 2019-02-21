自由廣場》《金恒煒專欄》人心活不活？端看小英！

這一廂，蔡英文接受ＣＮＮ專訪，展現鐵一般的連任意志，那一廂，台灣社團大結合，召開記者會呼籲蔡英文正確面對監院「扁案」調查報告，特赦陳前總統以落實轉型正義的司法改革。這是兩條平行線呢？還是交叉線？答案自由蔡英文擇定。

儘管蔡英文有非選不可的決心與佈局，但從各家民調來看，明顯的吊車尾，對上誰都輸；蔡英文自不能迴避記者的「必問」題，在迴廊記者會中好不容易掰出一句：「人心是活的，民調是死的」。真虧了她！問題是，民調絕對是活的，對比「九合一」選舉，民調活生生的給出答案了。更且，民調是民意的反映，有怎樣的民意，才會有怎樣的民調，民調怎麼會是死的？至於人心；「哀莫大於心死」，人心是可以死的。蔡英文的難局，就在於人心活不活。

本土社團透過記者會向小英喊話，他／她們共同的呼求就是特赦陳前總統，「沒有特赦，沒有二○二○」。那麼兵敗如山倒的蔡英文要不要回應？不答不應如何連任？當然，蔡英文可以質疑「他們有票嗎」？一小撮人罷了；這可是過去蔡英文一貫想法。現在呢？用魯迅的筆法，「多乎哉？不多也」，蔡英文的支持度不過二成多而已，每一票都會是關鍵票，不能「聚沙」必不能「成塔」。問題就那麼簡單。

政治人物的支持度因緣際會旦夕間能滿弦，一旦失去，再贏回來要花倍蓗之力，都不見得回得來；恰恰小英就落在此一困境上。小英如果抵死不從，民調絕對愈來愈低，也可斷言絕爬不出低谷。

更基要的問題是赦扁關涉的還不在於一人一事，「扁案」正是司法的正義課題。過去挺扁人士常常被貼上「扁迷」的標籤，從而掩蓋了問題的嚴肅本質。由於監院三位監委的孜孜不怠，終於把裹在層層黑暗中的「扁案」戳出一洞光，「換法官」是違法違憲的司法犯法。老實說，這一結果並不奇怪，用普通常識就知道「扁案」是政治誅殺扁朝的把式，不過「扁案自始無效」的斷言，終於在監委調查報告中證成。換句話說，兩蔣黨化司法的幽靈並沒有消失，不過從過去「明的暗幹」（如孫立人案、雷案）」，到馬英九轉為「暗的明幹」而已。

「扁案」基本上是馬英九指揮（不然，陳總統為何卸任三十分鐘後即境管？）、司法院聽命（不然王清峰、慶啟人司法節為何演「銬扁」馬戲？）、檢察署賣力配合（不然為何特偵組一字排開「辦不了下台」？越方如還跨海教唆偽證？），現在陳興邦庭長「換法官」的手腳被活逮，透顯「扁案」是黨國司法集體炮製的政治案。蔡英文固然不是元凶，但馬英九「不該做的都做了」，蔡英文是「該做的都沒做」。

做為總統，尤其民主進步黨的總統，坐視「扁案」不顧，就是對「轉型正義」與「司法改革」的背叛；現在鐵證出來了，而且出自英系監委之手。無論蔡英文選不選，以總統權招回司法魂，至少對得起四年執政，宣告「人心是活的」。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）

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