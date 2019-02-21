自由廣場》一國一制啟動了！

「大灣區」讓50年不變的承諾20年破功

◎ 雲程

中國二月十八日公佈〈粵港澳大灣區發展規劃綱要〉，要從教育、商業到日常生活，將毗鄰且面積五．六萬平方公里、人口七千萬的粵港澳三地人民全都框在一起，包括就學、資格考試、就業一視同仁外，還可申請領取居住證︱從人著手，展開一國一制工程。

「粵港澳大灣區」（Greater Bay Area）概念，最早可追溯自一九九○年代初，香港學者仿效舊金山灣區的倡議。實際則透過二○一七年〈大灣區建設框架協議〉發動，標示習大帝治下的文治武功。

以一九八四年鄧小平南巡為契機的改革開放，要與一九七九年的美中建交一起看，才能體會是中共以市場利益引誘美國政治的長期戰略，都算鄧小平功績。但自二○一二年以來，習近平一直在抹除鄧小平的政治足跡，包括修憲取消國家正副主席任期限制、不提文革是否有錯誤等。去年中，改革開放紀念館中鄧小平南巡浮雕被撤下，改為習近平「金句」牆，更是明證。

為衝破〈中英聯合聲明〉「在五十年內不變」的承諾，以擴大地理範圍來稀釋港澳的一國兩制，顯然是習近平想建立歷史地位的手段。

大灣區以「國家發展和改革委員會」加上粵港澳三政府，有效期僅五年的四方「框架協議」形式確立。一中央對三地方的不對等態勢，讓人聯想到一九五一年的中央對西藏「十七點和平協議」不祥之事。

前年，針對高度自治，香港與北京出現「固有權利」之爭。香港認為自己的高度自治，來自〈中英聯合聲明〉，有北京不可侵犯的權利。港人對自治的想像，類似大倫敦（the Greater London）與倫敦金融城（City of London）的關係。前者屬於王權管轄，但後者在一○六六年諾曼征服前（比聯合王國成立還早）就取得存在與自治權，至今連君主也要尊重此特權，甚至若未獲自治的城市市長（the Lord of Mayor）允許，君主亦不得進入此區。但中國全國人大委員長張德江悍然否認有條約授權一事，強硬表示有權的只有中國憲法。憲法規定「人民共和」體制，是共黨一黨專制。香港的自治「是授權和被授權的關係，而不是分權關係」。

一國兩制是鄧小平與柴契爾在一九八四年〈中英聯合聲明〉國際見證下的合意承諾，其正當性來自於條約授權。僅僅二十年，一國兩制就要被稀釋得面目全非，北京的條約承諾是否還存在？並不樂觀。

（作者著有《放眼國際：領土地位變遷與台灣》，http://hoonting.blogspot.tw/）

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