自由廣場》寫給嘉義高中這位同學

◎ 林瑞霞

國立嘉義高中日前傳出開學考的高二英文試題「President Tsai-englishit made some silly ____in her speech.」因為使用silly及將蔡英文總統名字綜合「english」和「shit」而成Tsai-englishit,學生質疑出題老師具政治傾向,並藉由考題辱罵總統,乃向媒體投訴,引起各界熱議。

早年黨國政治長期控制教育,台灣很多教師宣稱自己沒有政治立場,對政治也不熱中,但言談中其實已經露餡自己的政黨偏好及價值觀,這些一直都隱晦存在,一般人很少會公開討論。故此事件能引起各方關注,真的要感謝這位投書報社的學生!

台灣的教育常要學生遵循尊師重道的倫理規範,卻忘了我國邁入人權民主法治社會,強調的是「吾愛吾師,吾更愛真理」,薩伊德說「所謂知識份子就是敢於向權勢說真話的人」,這位同學顯然已經具有向權勢說不的道德勇氣,真是不愧旭陵子弟!

我不知道學校是否會如以往,透過許多管道找出投訴的學生,甚至找來家長及導師,讓孩子承受無比的壓力?我要在這裡向這位同學說,不用怕!在校友會群組裡,多的是支持你的學長!其實何止嘉中學長,全台灣稍具是非公義公民素養的台灣人,都會支持你這個勇敢的舉動!你知不知道,這些日子以來,你正在落實CRC聯合國兒童權利公約所楬櫫的兒少權益大原則「表意權」、「最佳利益」及「公共參與」,甚至教育部的法令政策都提供你在這方面的法源保障。

這兩天學校在面對媒體時做了不少回應,我不知道你是否對這些回答滿意?若不以為然,請基於學校是追求真理的天堂,追求真理是你的學習權,你可以繼續不斷挑戰威權,拒絕權威的謬誤。也務必記住胡適說的「有幾分證據,講幾分話」,這也是學校教我們做人的道理!

投書是反應問題,不但不是破壞校譽,而是協助嘉中持續向上提升的能量!加油!台灣好子弟!

(作者為桃山人文館快樂公民學苑創辦人)

