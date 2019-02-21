自由廣場》寫給嘉義高中這位同學

◎ 林瑞霞

國立嘉義高中日前傳出開學考的高二英文試題「President Tsai-englishit made some silly ____in her speech.」因為使用silly及將蔡英文總統名字綜合「english」和「shit」而成Tsai-englishit，學生質疑出題老師具政治傾向，並藉由考題辱罵總統，乃向媒體投訴，引起各界熱議。

早年黨國政治長期控制教育，台灣很多教師宣稱自己沒有政治立場，對政治也不熱中，但言談中其實已經露餡自己的政黨偏好及價值觀，這些一直都隱晦存在，一般人很少會公開討論。故此事件能引起各方關注，真的要感謝這位投書報社的學生！

台灣的教育常要學生遵循尊師重道的倫理規範，卻忘了我國邁入人權民主法治社會，強調的是「吾愛吾師，吾更愛真理」，薩伊德說「所謂知識份子就是敢於向權勢說真話的人」，這位同學顯然已經具有向權勢說不的道德勇氣，真是不愧旭陵子弟！

我不知道學校是否會如以往，透過許多管道找出投訴的學生，甚至找來家長及導師，讓孩子承受無比的壓力？我要在這裡向這位同學說，不用怕！在校友會群組裡，多的是支持你的學長！其實何止嘉中學長，全台灣稍具是非公義公民素養的台灣人，都會支持你這個勇敢的舉動！你知不知道，這些日子以來，你正在落實CRC聯合國兒童權利公約所楬櫫的兒少權益大原則「表意權」、「最佳利益」及「公共參與」，甚至教育部的法令政策都提供你在這方面的法源保障。

這兩天學校在面對媒體時做了不少回應，我不知道你是否對這些回答滿意？若不以為然，請基於學校是追求真理的天堂，追求真理是你的學習權，你可以繼續不斷挑戰威權，拒絕權威的謬誤。也務必記住胡適說的「有幾分證據，講幾分話」，這也是學校教我們做人的道理！

投書是反應問題，不但不是破壞校譽，而是協助嘉中持續向上提升的能量！加油！台灣好子弟！

（作者為桃山人文館快樂公民學苑創辦人）

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