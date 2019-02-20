自由廣場》《莿帕互火燒》是高俊明留給台灣人的資產

◎ 陳秀麗

對於高俊明牧師，許多人對他印象深刻，是他因為藏匿施明德，而遭受四年半的牢獄之災，他被捕時轟動一時，成為世界矚目的良心犯，還曾引起梵蒂岡關注，教宗若望保祿二世還曾經派駐台的特使探監。

對我而言，他在獄中所寫的詩詞《莿帕互火燒》（Watch the bush of thorns），則是一種傳奇，這首歌被列為新《世紀新聖詩》604首，這是他在獄中寫成感人的信仰見證，作曲者為前台南神學院院長駱維道牧師，以「哭調」動機發展，傳達台灣人堅忍耐苦與惡劣環境奮鬥的精神，可以用二弦或笛子伴奏，高牧師因為這首詩，在二○○六年獲得第十七屆金曲獎傳統暨藝術音樂作品類最佳作詞人。

當年我在家中看電視，竟然看到金曲獎頒獎典禮上出現高俊明牧師，聽到他說：「願上帝祝福台灣！」雖然我不是基督教徒，也不禁眼淚奪眶而出。後來我才知道， 這首詩是為「世界歸正教會聯盟大會」而作，闡釋基督教加爾文宗「 焚而不毀」的精神，同時也是寫給當時處於政治壓迫下的台灣基督長老教會，激勵大家在困境中勿失信心。

我後來還找了歌詞，來了解這首歌的意涵，高牧師在這首歌是這麼說的：「荊棘火中燒，燒得真利害；但是燒不去，依然穩站立。荊棘火中燒，但是燒不去；聖徒受苦楚，依然不氣餒。 烈火一過，它們就再發芽；春天一來，它們就再開花。 荊棘火中燒，但是燒不去；教會受迫害，反而愈興起。我們要勇敢，為主來精進；苦難若愈大，我們愈堅信。」

聽聞高俊明病逝的消息，我的腦海中，不禁產生《莿帕互火燒》的旋律，駱維道牧師於一九八五年以台灣傳統「哭調仔」譜曲，一九九三年修訂，並編成合唱曲。台灣「哭調仔」是一種感情，也是一種文化與藝術，駱維道牧師的作曲，把高俊明的精神與感情，宣洩無遺，完全表達出來。

高俊明牧師一生經歷許多波折磨難，生前他在國際上努力為台灣發聲，為原住民族的高等教育與神學教育盡心盡力，如今高牧師雖然離開了我們，可是留下許多的無形資產，《莿帕互火燒》這首歌就是每個台灣人要會唱、要會欣賞，更要學習在困境中勿失信心的一首歌。

（作者為望春風文化公司董事長）

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