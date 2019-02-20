◎ 葛雋

林鄭月娥女士：

今天，本人懷著極其沉痛的心情寫這封信，是想告訴你，我和我身邊的朋友，以及廣大的網友，都強烈反對把香港併入中國大灣區。

我們想問你：中英聯合聲明和基本法，包括所有的附件條文，有沒有一句提到「香港必須融入中國」或類似的話語？沒有！既然沒有，中共有何資格強迫香港融入大灣區呢？口口聲聲「依法辦事」、「捍衛基本法」的行政長官的你，為甚麼不向中共表明：融入大灣區是一件大事，需要廣大民眾的支持，需要進行廣泛的諮詢？港英政務官出身的你，難道連這點原則常識和行政程序也忘了？

香港是一個開埠一七七年實行資本主義制度足有成效的國際城市，中國則是一個年僅六十九歲所謂的社會主義國家；香港是一個自由法治社會制度十分健全的國際大都會，中國則是一個沒有自由不講法治的極權社會；香港是一個人均國民生產總值達四六八○○○美元的國際金融中心，中國的人均國民生產總值今年才剛剛接近一萬，港中兩地的差距是如此之大如此之遠。今天你竟然要一個享有言論自由、新聞自由、充滿活力和創意的動力之都併入一個沒有選票、沒有食物安全、上網要翻牆的一言堂、死氣沈沈的人治社會，你沒有病嘛？

誰都知道，香港是一隻會生金蛋的金鵝。中共覬覦的正是香港的萬億儲備財富。如果不是，誰還會來香港上市投資投標？誰還會來鼓吹香港融入中國？老共睬你都傻。政權移交後，中港融合之聲一直高唱入雲至今餘音裊繞。先是CEPA（中港更緊密經貿合作），接著「九加二」，再來「開發大西北」，緊跟著「一帶一路」，現在又輪到「大灣區」，香港人好可憐，就像一隻關在鐵籠裡的金色孔雀，任由參觀者拔毛，不拔到你光禿禿氣絕而亡不甘罷休。

也許你林鄭會不屑地冷笑：「不想融合你可以走嘛！」對不起，我偏不走！老子生於斯長於斯，你憑什麼逼老子離開自己的家園？關於融入大灣區，本人還是那句話：你融合是你的事，不要拖埋我！

連中共官員都知道「廿一年來香港回歸，人心卻未回歸」的事實，不知道你林鄭為甚麼不明白「香港融入大灣區注定要失敗」這一淺顯的道理？

你越是起勁地推銷大灣區，香港人對大灣區越是反感。喪鐘已敲響，你好自為之吧！

（作者為香港市民，作家）

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