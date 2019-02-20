自由廣場》兩岸婦女談春節幾天假

◎ 李月治

民進黨立委建議春節固定放九天假，行政院長蘇貞昌表示將研議，未來農曆春節不要等到除夕才放假，以功能性方式提早放假。行政院若能通過未來春節固定放九天假，筆者以為這應該是最人性也最讓人民有感的政策。

今年春節因為事先補班，可以連放九天，且不像以往除夕當天才放假，所以上班族比較有充裕時間從容採買年貨，讓工作和家庭兩頭燒的職業婦女不必為了趕過年，忙得喘不過氣來。

且不說台灣勞工工時全球第四高，春節是華人最重大的節日，放六天、四天真的太少，都還來不及感受年節氣氛，就馬上要上班了，這哪像過年？對勞工來說其實也不公平。以往筆者和大陸同學說，我們要工作到除夕當天才能放假，他們都感到很不可思議，還說台灣人實在太歹命。

同學會這樣說，是因為她們春節放到大年初八才上班，有的更晚。難怪大陸同學調侃我，你們台灣政府也不多放幾天假，實在太摳了。

其實，以前農村社會，要到大年初九天公生才算過完年，才開工，有的還到元宵小過年後才正式上班。台灣人總是腳步太匆匆，低薪窮忙。希望行政院早早研議，修法規定未來春節固定放九天，相信這是民意所向，讓民眾能開心又輕鬆過年，儲備好能量再打拚。

（作者為來台逾二十年的新住民，台北市民）

固定七天如何？

◎ 周玉娟

今年春節因調整放假長達九天假期，有立委主張「農曆春節固定九天連假」，行政院長蘇貞昌表示，將請人事行政總處先做妥適研究，有可行性才會宣布。

個人認為此項提議相當不錯，有助於資方、勞方提前預作工作準備與活動規劃，且將除夕前一天納入考量。然而「固定九天」有點太長，應以「一週」為宜，即從小年夜（除夕前一天）到正月初五迎財神，共計七天。以二○二○年春節為例說明，如果想挪出九天假期，勢必得需調整五個工作日，屆時利用週六補班（課），過於頻繁，拉得太長，皆非好事。

由於不是多放的假，只是把放假日和工作日作彈性調整，政府宜儘早講清楚與公告放假時段，促使各行各業、公私機構遵奉相同規範，社會大眾才能從容因應與安排，那麼對交通控管和促進觀光都會有幫助。

（作者為退休校長，台中市民）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/