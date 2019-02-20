自由廣場》香港馬會當然要打臉韓國瑜

◎ 黃世澤

雖然香港馬會一而再，再而三否認與高雄市政府有任何商談或合作，但韓國瑜仍然不斷消費香港馬會，令筆者這個香港長大的英國人感到十分厭煩。其實韓國瑜根本不懂賽馬，如果他懂台灣賽馬歷史，以及不同國家賽馬產業之間的分別，根本不會找上香港馬會。

香港馬會師承英國，將賽馬定位為貴族和上流社會活動，因此，香港馬會整套騎術訓練體系，育馬制度，以至馬會會員申請審查標準，都有英國或澳洲等大英國協影子，到今天仍然有很多騎師和練馬師是法國、南非、澳洲等地的好手。而香港要當馬會會員，並非有錢便可以入會，要經過會員推薦，以及相當嚴格品格審查。因此，賽馬並非一個馬場這麼簡單，而是複雜制度和企業運作，這是要用十至廿年時間才會建立完善，這可見韓國瑜的膚淺。

因為香港曾受英國殖民統治，加上沒有太多其他種類賭博活動競爭，且沒有宗教掣肘，在遠東，香港賽馬才能與日本並駕齊驅，拋離澳門、馬來西亞及新加坡聯合賽馬會等對手，成為亞洲首屈一指的馬會。香港馬會發展與香港殖民歷史息息相關，很難學得來。

台灣亦曾有賽馬，那是日治時代台灣競馬協會，高雄亦曾有馬場，由於日本與台灣法制文化等相近，再加上本來台灣賽馬也是日本帶來，如果韓國瑜有心經營，不是老是消費香港馬會，而是向日本中央競馬會求助。但筆者相信，以現時台日關係論，民進黨執政縣市請求日本中央競馬會指導，在台灣重建台灣競馬協會，以及建設日本規格競馬場，和將日本育馬技術和監管引入台灣，比老是消費香港馬會快得多。

由此可見，韓國瑜建馬場，根本是空洞無物的口號，完全沒有作妥善的政策研究，更沒有研究台灣歷史、文化和法制，信口開河，所以最終無法實踐政綱，屢屢跳票，要找香港馬會來消費。但香港馬會一向珍惜羽毛，對濫藉香港馬會之名的事立場強硬，所以韓國瑜就不斷被打臉。筆者相信，如果台灣其他縣市政府有心搞賽馬，最早也要十至十五年的時間才會有第一場接受投注的賽事，而且，必須縣市長有決心、知識和魄力，斷不會是韓國瑜此等不學無術之徒。

（作者是居德英籍時事評論員）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/