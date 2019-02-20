自由廣場》柯Ｐ徵兵 讚讚讚

◎ 康友財

柯文哲說：「喊台獨又取消徵兵，那是在做什麼？」又說「現在建軍狀況能夠撐兩天嗎？徵兵制取消，年輕人不當兵，又和對岸大聲小聲…」柯Ｐ太棒了，講出我心中的疑惑，請柯Ｐ務必參選總統，就任總統後就要求那些不時和中國大小聲的年輕人一律給我去當兵！放心，二○一八年就有民調顯示，超過八成的民眾贊成恢復徵兵制，這是台灣少見超高的共識，請柯Ｐ放心的講、用力的講，不必擔心失去年輕柯粉的選票，更能夠讓只會選舉考量的藍綠兩邊都吃悶棍。穩啦！

至於Ptt上面那些質疑柯Ｐ的魯蛇，說甚麼人家解放軍中將都說要一百小時拿下台灣，怎麼柯文哲一開口就變成只要四十八小時？散播失敗主義，活像個解放軍政戰部隊領導人；或者所謂專家學者說的現代戰爭火力重於人力，但是台灣陸軍多達十萬人竟然和英國差不多，不符合「制空、制海」優先的作戰需求，必須先調整再談徵兵等等；柯Ｐ根本不必理會他們。只要當上總統，就立即宣布恢復徵兵制，軍中大老馬上拍手叫好，馬上「服從領導」，不必像李登輝辛辛苦苦的「杯酒釋兵權」，喝到肝膽俱裂。

最後卻也是最關鍵的，美國和中國都會對柯總統豎起大拇指說讚！美國會稱讚柯Ｐ聽話，要你徵兵你就徵兵！中國會說柯Ｐ有智慧，用全面恢復徵兵擴大國防人事支出，吃掉軍武研發製造預算！刀切豆腐兩面光，當然讚！

柯Ｐ要趕快動員麾下網軍，把「恢復徵兵」申請專利列為獨家政見，禁止藍綠抄襲，確保二○二○總統大選勝利！

（作者為士官退役，桃園市民）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/