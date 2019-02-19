社論》台灣的人格者——高俊明

致力建設台灣為「新而獨立的國家」的台灣基督長老教會牧師高俊明十四日辭世。（資料照）

台灣基督長老教會牧師高俊明十四日去世，近日將舉行告別禮拜。高牧師一生從事傳道工作的同時，也為台灣的自由民主，義無反顧，堅持犧牲。他不僅帶領長老教會走過戰後白色恐怖和戒嚴時期，也總在國家社會遭遇重大變局之際，言所當言，為所當為，倡導公義，致力建設台灣為「新而獨立的國家」。

高俊明最受人感念的，是擔任長老教會總會議長及總幹事任內，推動教會發表三次宣言，是台灣民主發展進程的重要推手。其中，一九七七年的《人權宣言》，主張台灣的未來由人民決定，促請政府採取有效措施，「使台灣成為一個新而獨立的國家」，是首次出現以團體形式公開主張台灣獨立。一九七一年秋天，教會關切退出聯合國導致的國際孤立，發表《對國是的聲明與建議》，呼籲國際社會尊重台灣人權與人民意志，反對強權主宰台灣命運；也主張以中央民代全面改選等改革，確保台灣公義。一九七五年，政府查禁白話字（台語羅馬字）聖經，教會發表《我們的呼籲》，促請政府維護宗教自由，增進社會和諧團結。

關鍵時刻勇於說出台灣心聲之外，高俊明也總以行動實踐對民主人權的追求。一九七九年美麗島事件後，高俊明因協助施明德逃亡，被以「共同藏匿叛徒」判刑七年入獄。在庇護施明德之前，兩人只見過兩、三次面，高俊明直為公義而奮不顧身。台灣民主化後，前總統陳水扁說，他在台灣國家路的主張、做法與推動，受高俊明影響最大；他任內把台灣人出國所持護照加註「台灣」，以免在國際間被當成「中國公民」，背後推手就是高牧師。

陳水扁任內，高俊明受聘總統府資政，但近年以自己年事已高，婉辭包括蔡英文總統的一切公職聘任。不過，他對國事的關注從未改變。去年養病時，他響應「喜樂島聯盟」所推動的「東京奧運台灣正名」公投案；今年初，他與彭明敏、李遠哲、吳澧培等四人聯名，公開籲請蔡英文顧念大局不要參選連任。他對這塊土地及人民的關愛，終身不渝。正因如此，賴清德在台南市長任內，頒贈高俊明為卓越市民，以「台灣的人格者」尊稱。

高俊明奉獻教會的一生，有其家學淵源。他的祖父高長是長老教會最早的信徒之一，一八六五年，英國長老教會醫療宣教師馬雅各開始在台灣傳道，高長從信徒再經受訓為傳道師。有如高俊明一生所彰顯的，長老教會與台灣人民長年站同一邊，從馬雅各起，一百五十年來，長老教會耕耘、服務、奉獻不斷，一直是台灣堅實穩定的力量。

長老教會對台灣的貢獻，可從幾方面看。傳教士不僅傳播福音，也是啟蒙者，引進西方文明與科學知識，打開基層公眾眼界，所設學校作育英才無數，有些至今弦歌不輟。啟蒙之外，一八八五年巴克禮牧師創辦《台灣府城教會報》（教會公報），是台灣第一家、也是至今發行最久的報紙。傳教士還編著字典，甘為霖的《廈門音新字典》，是讀說寫台灣母語的重要工具書，現今仍受推崇。長老教會也譯有多種原住民語聖經，如今是延續母語可貴的工具。

醫者是另一重要角色。傳教士傳播福音撫慰人心，還行醫服務醫療匱乏的社會基層。其中，馬偕創下「鉗子（拔牙）＋聖經（宣教）」的模式。馬雅各設府城醫館（新樓醫院），迄今服務社會。在彰化，蘭大衛「醫門四傑」創基督教醫院，濟人無數。

探索記錄是又一貢獻。傳教士探索台灣人文自然，留下珍貴紀錄。其中，馬偕的《福爾摩沙紀事》記錄的自然人文生態，堪稱「台灣學」必備讀本。甘為霖的《素描福爾摩沙》介紹「十分重要的太平洋島嶼」，現今讀來更有意思。持續發行的《教會公報》，更記錄了一百三十年來的台灣社會動態。

傳教士遇時局巨變還適時出手。一八九五年日本軍隊進佔台南，巴克禮、宋忠堅兩位牧師受當地仕紳懇託，出面斡旋，免去了生靈塗炭的場面。

長老教會以「釘根本地、認同住民」為主旨，用實際行動關愛台灣。在這一精神文明薰陶之下，教會培育了台灣第一位哲學博士林茂生、第一位普選總統李登輝，民進黨十八位創黨者有六位是長老教會信徒，足見教會既是精神的、行動的、堅定不渝的，也是台灣的。

社論#高俊明

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