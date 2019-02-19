自由廣場》深圳灣大橋斷纜 看台灣困境

◎ 賴明煌

媒體報導「香港深圳灣大橋 通車才12年驚現鋼纜斷裂」，令人震驚。深圳灣大橋兩週前才檢查沒問題，現在卻發現有條外置預力主纜折斷鋼腱，需封閉單向兩車道檢查。

這座橋2010年底西北端深圳段檢測，發現橋梁支座結構位移，封閉一年檢修才再通車。一般工程或建築，要應付工址所在地質材料地層構造、環境水文地震、暴雨颱風氣候與使用時的載重方式大小等「外部應力」；而工程本身要承荷前述應力所需之材料與結構型式及施工品質和檢修維護等，稱為「內部強度」。筆者從事監督公共工程建築逾30年、約達台幣千億之經驗來看，資訊有限，推測主要肇因疑是施工不良與外部應力因為位移分配至單一鋼腱（直徑十六公分，是號稱全球五百大公司中國威勝利VSL提供材料與施工）材料強度不足所致之折斷。該處為天水圍東側鰲墈石，雖屬青山組的花崗岩，但偶夾大理岩岩塊與火山角礫岩之熔裂，故要徹底檢查橋基地質地層與鄰近環境的可能錯動、下部結構與上部構件的變位與應力分配現況。若不徹查，近期還有可能再折斷其他鋼腱。

從此案來看台灣現況，「外部應力」有各國激烈競爭與毗鄰強國的威嚇利誘等，而「內部強度」呢？民主自由國家有各個黨派，現況大多只是想坐大掌權卻不願承受應力之散沙（例如要水電夠、空氣好，卻拒絕電廠水庫掩埋場等），為反對而反對，陣營內又有各吹各的號之多種不合作材料，若要複合在一起抵抗外應力，就形成裂隙與到處是弱面。內憂外患，使國力衰落經濟困頓。

國人都希望台灣能振衰起敝，因此要減少裂隙弱面與外力勾搭存在，就要確實檢查與公正立法及認真執法（如這次抵禦中國非洲豬瘟入侵），減低外來不當干擾，國民才有健康與幸福的未來。

（作者為工程技師，成大土木博士）

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