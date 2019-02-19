自由廣場》觀光立國 觀念錯誤

◎ 黃天麟

台灣觀光業要發展，但如何發展即是一門學問，必須要拚嗎？老實說，台灣的觀光客在突破一千萬人次之後已處於飽和狀態，若再拚下去，必扭曲全體經濟發展之平衡適正狀態。

談起觀光必涉及的是（一）觀光的適正量；（二）觀光品質；（三）觀光資源。問題是，由於政治及意識形態之介入，有關台灣觀光之論述一直擺脫不了中國因素的偏見。陳述如下：

一、以觀光的適正量言，日前有位退休教授寫了一篇「人怎樣進，貨如何出？」指日本自2013年外國旅客首度突破1002萬人次後陸續成長到2017年的2870萬，認為日本觀光事業之推展顯比台灣厲害很多。但事實並非如此，以觀光品質言，台灣比日本遜很多，這一點不敢否認，但若以量言，台灣2017年觀光客達1073萬人次，而日本國土為台灣的10.5倍，人口為台灣的5.2倍，以國土比例言，台灣的觀光密度每平方公尺年容納觀光客298.23人，已是日本76.12人的3.9倍。台灣的觀光密度亦比韓國高，韓國每平方公尺接納的觀光人數為132人，不到台灣的二分之一。顯然台灣的觀光事業已有過密過擠之嫌，觀光飯店住房率之低，即是過度投資之結果。

二、就觀光品質言，質之提高可以使觀光客來了一次還會再來，如此觀光才能永續。觀光業的質包括人員之服務態度、親切感、觀光景點之整備及文化氣息的凸顯等問題。2015年中國觀光客湧入418萬人次之時，大量破壞了自然環境，日月潭擁擠不堪，太魯閣垃圾滿地，嚇跑了不少日、美的觀光客，服務品質下降，連帶衝擊了國內旅遊。台灣過去幾年的盲目接受過量的中國客，注定了今天觀光事業諸多質的問題。

三、觀光資源之先天制約要如何克服？中國有萬里長城，日本有富士山與千百古寺院，台灣的觀光資源先天上是比較欠乏的，但因有美麗的山水與美食，仍然可以發展觀光事業，如做為南島語族發源地的原住民文化，正是一個可開拓的方向。但需要時間，更不能以觀光客人數之增減做為績效之準繩。

四、觀光立國的錯誤觀念急需修正。對於人口達二、三、四千萬以上的中型國家，「觀光立國」絕對是錯誤的觀念，只能做為附屬產業，非主要產業。日本、韓國之發展都不是由觀光起家。一國政府開始高喊觀光事業都是經濟走到瓶頸的時候。馬政府就是治國無能，最後想以中客添補衰退的台灣經濟，結果造成台灣觀光客過度膨脹的問題，也造成台灣今天必須以「補助國旅」來收拾殘局。

（作者為前國家安全會議諮詢委員，現任國策顧問）

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