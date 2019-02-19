自由廣場》金銀河·月津港·大鵬灣

燈會國民美學之爭 南屏超越高雄

◎ 歐瑋群

不知道什麼時候開始，元宵燈會成了各縣市最爭奇鬥艷的時刻，但從來沒有像今年如此多口水，甚至成了國民美學之爭。

實際走訪了幾個燈會，除了傳統的燈區，燈飾結合地景創造出的多樣性與藝術性可謂這幾年最大的變化，除了各類的主題，甚至多了互動與藝術表演。正因為如此，以消費性夜市為主打的「金銀河」才引起如此大的爭議。韓市長不也說：「一個城市滿腦子都想賺錢，慢慢這個城市的文化會改變，可能走向粗俗化、拜金主義，這不是我們要的！」可惜的是面對大家的指正，高雄官方將蓮花燈搪塞給了宗教。更拜潘局長所賜，鄰近的府城普濟殿與月津港因而被推上了版面做對比。

美學對比只是視覺表面，普濟殿與月津港背後深層的意義是社區營造集合起來的在地向心力與國際交流引進的民間外交。由在地居民親手彩繪的每盞燈籠，聚集在信仰中心的廟埕下感受祝福，更將這股幸福連續兩年送到了「大阪光之盛宴」；緣起水岸整治的月津港燈節，替鹽水小鎮在蜂炮之外帶起了另一波文化景觀，藉由著名「京都東山花燈路」的交換策展，也將文化交流帶到了海外，更不用說不少主動提案的外國團隊。換句話說，沒有了這些人文創作背景就沒有這些盛典，當然這裡面也有宗教元素。

再走進台灣燈會大鵬灣主燈區，除了節慶歡愉的氣氛，更多了些奇幻超現實感，不愧被外媒讚為沒有雲霄飛車的迪士尼樂園。走在當地特產蓮霧化身的祈福燈下，遠眺黑鮪魚主燈，實在有別於以往的大紅燈籠及值年生肖侷限；更難能可貴的是，海之女神主題燈是由新住民以在地蚵殼創作而成，內部布置了東南亞元素迷宮，展現了新住民女性文化，落地生根的特性。

這些細節的變化，與文化主體的闡述，既有人文素養又與當地特色結合，這種就是真創意。不是完全精緻的那種上層美學，也不是粗魯的叫賣美學，而是有生命的庶民在力爭上游。

從金銀河、月津港到大鵬灣，感受最深的不是視覺衝突，而是文化衝擊，一種台灣生命力的拉扯，一種文明價值體系的對比。

文化即國力，無論如何，美學可以成為國民話題焦點，總是好事。

（作者為民間企業法務專員）

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