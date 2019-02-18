鏗鏘集》不完美的公投

如果美、歐、亞的主要國家，包括中國，能同意保證台灣不受外力干預，自由公投決定制憲、正名、「宣佈獨立」或併入中國，並承認公投結果，那將是一場完美的民主公投。

但除非中國政權、政策改變，或大國對中國翻臉，協議承認台灣，否則這樣完美的公投不可能發生。退而求其次，台灣只有走不完美的公投，支持捍衛台灣主權的民進黨長期執政。

不完美公投不會人人滿意，但台灣國際處境獨特，沒有類似情形可比。台灣主權在舊金山和約由日本宣佈放棄，並未讓渡給任何國家；中華人民共和國需要搞「一個中國」，強迫各國接受它對台灣的主權，只證明它並未擁有台灣主權。

台灣主權既不屬於中國或任何國家，民主化之後，台灣人民自由選擇自己的政府與領袖，即使未普遍獲外交承認，但它不屬於任何外國，沒有宣佈「獨立」的必要；它既非中國所有，與中國也沒有「統一」的問題。

中國是台灣的唯一敵國，國民黨和一些投機政客，稱「一個中國」只是給中國「面子」，幻想以犧牲主權換取發財及「改善」與中國關係；有人還自以為聰明，要疏離美、日以換取中國恩賞。

寧可相信敵人騙降，而不信任長期保障台灣不被中國併吞的友邦，這種政黨與投機政客是背叛台灣的詐騙集團。

不完美的公投是捍衛主權的自衛性公投，重在維護本土政權，打敗接受虛構「九二共識」、「一個中國」的國民黨和投機政客，保障未來完美公投的機會。

選擇捍衛台灣國家主權的本土政黨長期執政，也向國際社會宣示台灣本來就不是中國的一部分，也無意喪失主權獨立被併入中國，國際社會應承認台灣現狀就是主權獨立國家。（作者王景弘，資深新聞工作者）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/