自由廣場》從賈伯斯到謝旺穎談另類療法

◎ 周詮量

推廣「生酮飲食」、「細胞分子矯正」、「咖啡灌腸」的謝旺穎醫師本人，罹患肝膿瘍，採用補充營養、「排毒」而不使用抗生素，二月13日因敗血性休克往生，享年45歲。治療過程及死訊由謝醫師夫人發布。

肝臟富含吞噬細胞，細菌要感染、導致化膿並不容易，除非患者免疫力低下。但即使化膿，施以適當的抗生素，加上膿的引流，通常能夠痊癒。

現代主流西醫，百年來歷經無數次的實驗：一、先用在動物；二、劑量由小到大用在健康人，觀察副作用；三、用在少數病人；四、用在大規模的病人，跟過去的療法PK，經由全世界專家的檢視，一路嚴謹的比較而來。為何如此小心翼翼？因為每個病例都是活生生的人。因此，小眾「另類療法」沒有大規模的試驗、沒有國家級的認可，其實充滿危險。病人的命只有一條，請勿輕易肉身測試。蘋果創辦人Steve Jobs罹癌初拒絕手術，採用吃草藥、喝果汁、「灌腸排毒」的另類療法，錯過黃金治療時間，留下老婆、四個小孩、一間偉大的公司、無數的財富，年僅五十六歲。

在此向謝醫師夫人和家人致哀，並謝謝她的熱心與坦誠，告知世人這個血淚的教訓，再次感謝。

（作者為內科、內分泌、糖尿病專科醫師，台北市民）

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