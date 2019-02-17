自由廣場》優勢勞工才能罷工

◎ 周倪安

歷經七天的華航機師罷工，終於畫下句點。華航於罷工期間取消二百一十四個航班，營業損失約五億元，全民買單，影響約三萬人行程，耗損的社會資源難以估算。但對照機師罷工與電路板製造商嘉聯益解僱四百員工，凸顯台灣弱勢勞工無力爭取勞動權的悲歌。

台灣的勞工大致分成優勢勞工、弱勢勞工與極弱勢勞工三級。優勢勞工大多為國營事業員工，占全國勞工比例不高，但因受有公務員相關法令保障，不但薪水高，工會幹部與會員鮮少危及飯碗，工會較團結，爭取權益力量大，較能發動罷工。以華航為例，公股佔了二分之一，因肩負政策使命，發動罷工者為維持營運之核心份子，代表資方的政府，亦難擋其罷工。

弱勢勞工一般指民營企業勞工，除少數大型民營企業外，民營企業要籌組或參與工會不容易。台灣有九十八％的企業屬中小企業，占全國七十八％的受僱勞工。弱勢勞工不但薪水較低，雇主對工會多採排斥態度，加上勞動相關法令保護不周，參與工會者容易被雇主修理，甚至失去工作。不要說罷工或協商爭取勞動權，連籌組或參加工會都畏首畏尾。

第三級的極弱勢勞工，即所謂的非典型勞工（如派遣工），此次嘉聯益公司解僱的員工多為短期派遣工，不但薪資低，勞動法令保障少，因為可被取代性較高，成了用完即丟的極弱勢勞工，保守估計全台約有八十萬人。平平都是勞工，優勢勞工、弱勢勞工和極弱勢勞工在勞動權保護上，際遇迥異，結果大相逕庭。在華航罷工事件沸沸揚揚之際，一樣勞工三樣情，或許才是勞工與政府應該誠實面對的課題。

蔡總統的勞動政見，除了「建立公平的集體勞資關係」外，「立法保護非典型勞動」也是重點。然而，不要說罷工事件處理上，只停留在公營事業優勢勞工的樣板個案，看不到為弱勢勞工爭取勞動權的進步做法。從「一例一休」案中，可見勞動主管部門對於弱勢勞工處境的不解與漠視。

完全執政的總統，任期已快滿三年，「派遣勞工專法」連個影子都沒有。元宵節前夕，朝野立委在議場前高歌歡唱，卻不知弱勢勞工與極弱勢勞工的悲歌要唱到何時。

（作者為台聯組織部主任）

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