自由廣場》鐵口直斷還免證照！

◎ 王永珍

韓國瑜擬結合旅行社發展「高雄算命觀光」，乍聽之下無疑是一項創舉，也為觀光及算命業注入一劑強心針，倘為提振經濟，倒也無可厚非，但目前賴此生存之相關行業種類繁多，在缺乏管理機制下各自發展，導致江湖術士充斥坊間。此外，藉算命而騙財騙色等事件亦時有所聞，混亂至極，惟截至目前仍無法可管。

算命基本上應可視為另類統計學，理應有相當數量的調查樣本做適度之統計分析，才可做出論述，惟當今從業人士中，何者之論述有經統計分析？幾乎都是自行說了算，這是少數不必對執業內容負法律責任的行業，其推算法則既無一定規範，算不準或算錯也沒有任何應負責任，隨便誇大自己能力，更無須負起相關法律責任，收費亦無準則可依循，只要能博取信任，其回收常讓人忘塵莫及。

在某些電視節目推波助瀾下，造就出許多著名命理老師、風水師等，但都有以下共同特點，一、純屬馬後炮︱事情已發生後，再來解說分析，譬如有命理師號稱早已事先知道九二一地震會發生。二、無聊之預言︱譬如預言今天穿啥顏色衣服、往何方向走就會好運。三、正反模稜兩可︱為自己算不準時，先打預防針，譬如說中國有可能會武力犯台，換句話說也可能不會，如此何須預測？四、誰都知道之結果︱譬如有人因當年預測蔡英文二○一六年會當選總統而沾沾自喜，然而依照當時氛圍，蔡百分之九十九會當選，沒有人會不了解，何須預測？五、毫無實證與理論依據，天馬行空誇大其詞。

靠自己專業兼口才而執業，通常有政府發給證照，以免劣幣驅逐良幣，如心理分析師、證券分析師、心理諮商師、導遊及解說員……等，唯獨算命師無須具備任何專業證照，以致市場上從業者良莠不齊，任何人皆可自封大師名號做起算命工作。在此建議政府對算命業可朝向國考證照制度，並立法管理。

（作者為公職退休）

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