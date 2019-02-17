自由廣場》二二八安魂曲

◎ 劉美蓮

二二八事件發生四十五年後的一九九二年，台灣首度有「慰靈音樂會」，策劃製作人是曾道雄教授，以莫札特安魂曲、布拉姆斯悲劇序曲撫慰亡靈。

曾教授時任「二二八關懷聯合會」理事，提案才三個月，就召集樂團、合唱團，登上國家音樂廳。幕後行政大將是蘇南洲總幹事，並由理事長林宗義博士邀請李登輝總統上台向受難家屬致意，這是台灣創舉。

二○一九年二月二十八日晚上，「台北市立國樂團」在鄭立彬團長領導下，於台北市中山堂舉辦「大稻埕之春」音樂會。

大稻埕在日本時代吸引洋商匯聚，蛻變成全台灣最繁華的商業區，政經文化人才薈萃，取代了滿清時代「一府二鹿三艋舺」的風華。

一九四七年，二二八悲劇在大稻埕發生，大稻埕才子江文也、呂泉生、陳泗治、盧雲生、陳大禹、鄧雨賢、李臨秋、周添旺、游彌堅、曹賜土…等人的歌曲，或傳唱成經典，或被冠上匪諜之帽而淹沒，但有曾仲影（二二八受難者）、莊永明諸位老師的傳承與接棒。

話說日本投降、江文也在北京坐牢將近一年，艱辛搭船回到台北出生地大稻埕，卻碰上二二八，大哥只能求他再度離台避難。另外，台灣經典名曲《雨夜花》本尊是兒歌，變流行歌，變日語軍歌，再由「滿洲國」映畫明星白光用北京話歌唱《夜雨花》，灌錄蟲膠唱片。

傑出歌手小百合將演唱李臨秋大師的遺作《四時春》；二二八受難者家屬金澎將演唱《杯底毋通飼金魚》，這首曲子的身世，要感謝著作等身的莊永明老師，挖掘史料，證實呂泉生所譜傑作的歌詞作者為陳大禹先生。

一九三六年柏林奧運，江文也獲獎的歐式管弦樂《台灣舞曲》，將以國樂方式演奏。本曲亦將於二○二○奧運之前，於東京首屈一指的三得利音樂廳，由「國立台灣交響樂團」獻演。

一九四五年日本投降，台灣地區受降典禮在台北公會堂舉行。二○一九年，請來此地以音樂追悼二二八先賢。

（作者為本場音樂會製作人）

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