自由廣場》以中華民國為名的台灣治理當局

◎ 雲程

柯文哲偏愛兩岸事務。繼二○一五年提出「兩岸一家親」後，近日更提出「中華民國是國；台灣是家」︱前者呼應習近平，後者抄襲馬英九，毫無創意可言。

和馬一樣，柯文哲愛玩文字戲法。他先把中華民「國」視為國，再將國偷換為「國家」，最後分拆為國與家來個別引申。他雖設立「兩岸小組」，卻仍以中文訓詁理解兩岸，表現水準僅如算命攤的測字仙。

國際法入門常識，要輔以英文才能理解：中國是國（state）；中華民國只是對外代表國的「共和型態政府」（republican form of government）。

但腦筋混沌的，可不只馬柯。藍營名嘴問：「哪個中華民國啊？是一九一二年，還是一九四九年那個？」前者，是馬英九大力提倡的概念。

假使台灣的ＲＯＣ是源自一九一二年未曾中斷的那個，將帶來毀滅性的災難。首先，台灣人當年不僅未曾參與制訂中國憲法；這麼多年來，台灣也從未（且無資格）如東德五邦加入西德聯邦基本法體制般，宣告加入中國。光是基於這兩點，台灣與中國便毫無憲法上的關聯性。

台灣與「中國憲法」無關，故自一九九一年以來，台灣住民對這部「中國憲法」所進行的七次修訂，包括現行的廢省、半總統制、民選總統等，都是無效或違憲之舉。現行政府體制將因此全面崩潰。

宣傳中華民國源自一九一二年，正好否定台灣政府體制的正當性。這後果恐怕連馬英九都難以想像；或者，他本意讓要北京得以宣稱有權繼承台灣？

事實是：中華民國這個「政府」，最早在一九四九年四月逃離南京，或最遲於該年十二月撤離本土時滅亡；藉由蔣介石元帥一九五○年三月的「復行視事」，或最遲於一九五二年〈對日和約〉加上〈台北和約〉的生效，所謂的「ＲＯＣ」才成功在台灣借殼上市，但兩者已完全不同。

現在，以「ＲＯＣ」為名的台灣治理當局，是一九五○年後在台新生的政治實體。所謂的「憲法」，只是挪用失效的文件，權宜的充當台灣「治理基本法」。台灣住民引以為傲的民主（七次修憲與政府改造），必須基於此才能獲得堅實的正當性，政府才能運作如常。為此，我們非要從國際法與台灣關係法的觀點，戳破馬柯痴人夢話不可。

答案是：台灣是領土，是全體住民賴以為生的現實基礎；ＲＯＣ是目前「台灣治理當局」的名稱，與中國無關；ＲＯＣ憲法只是招牌，台灣治理基本法才是實體。

（作者著有《放眼國際：領土地位變遷與台灣》，http://hoonting.blogspot.tw/）

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