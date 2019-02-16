社論》二○二○會不會倒退回二○○八？

去年一一二四之後，國民黨得隴望蜀，上下鬥志昂揚。不過，形勢一片大好，又似乎預告上次大選內鬥戲碼的續篇。王金平日前一番換柱歷史的回馬槍，又重揭國民黨四個太陽的新仇舊恨，為黨內初選的互不相讓增添火藥味。馬英九說要向前看，但看來二○二○國民黨這一邊的戲碼，似乎仍然是二○一六那一批人在演。四個太陽歹戲拖棚，恐怕只會更加使人想起馬英九執政失敗至今，這個黨的體質不僅根本沒有起碼的自我改革，甚至還在抗拒改革的外力，連二○一六慘敗後的新生代聲音也消失殆盡。二○二○是否還要歡迎這個老店重新開張，一一二四因為教訓民進黨而投給國民黨的人難免糾結。

二○一八地方板塊大洗牌，與其說是選民認同依然故我的國民黨，不如說是選民給了民進黨完全執政的機會，卻對小英政府輕重緩急步調凌亂感到失望，所以在無關政黨輪替的地方選舉與公投投下了賭爛票。至於二○二○，攸關國家定位、兩岸關係，以及在中美貿易戰與戰略較勁的國際變局下，台灣需要何種政局來因勢利導、趨吉避凶。再說，高票當選的國民黨縣市長也開始接受檢驗，畢竟選民的標準越來越高了。同時，一一二四的結果，是否意味著台灣主流民意已經對改革、正義不再在乎，還有待觀察。

當前，國民黨要人都認為，二○一八大贏，所以二○二○勝券在握，形成四個太陽一片紅，還有韓流在繼續造神，以及柯文哲的奇幻之旅。也因為同樣的原因，他們在國家論述上更藐視二○一六所呈現的主流民意，進而嘲諷太陽花運動所標誌的公民浪潮。習近平的壓縮版九二共識，他們不敢正面對決，能閃則閃能躲則躲，反正二○二○頭過身就過。另外，二○一六啟動的轉型正義、黨產歸零、年金改革、能源轉型等，他們也繼續負隅頑抗，冀求二○二○班師回朝，台灣的政治鐘擺回到二○一六以前。最可怕的是，以上的總體效果，將會使兩岸的倒數計時器從「一中不能各表」開始啟動。

二○一六，台灣是一個確定的年代。到了二○一八，台灣又重回不確定的年代。民主政治的道路，是人民的選票走出來的。二○二○，可以想像，世界仍是圍繞中美爭霸而重組。台灣人民在走自己的路時，有必要仔細觀看世界有了甚麼變化，以免走到一條背離國際正向力量的迷途。而台灣正有一批吹笛人，以經濟民生為招魂旛，為中華帝國夢、數位集權主義當馬前卒，企圖將台灣從民主自由人權的國度，捲入中華暴力狂流的陷阱而自我覆滅，從此失去「為所有華人展示一條更好道路」的機會。

就此而言，二○二○是台灣的十字路口，二○一九則是關鍵年。連結專制中國成為邊疆，或者，經營民主台灣走向正常國家，政黨與政客有不同的主張，最後的決定者則是頭家。台灣在國防外交乃至經濟社會，要選擇中國夢還是美國夢，最後的決定者也是頭家。這個決定，這個選擇，很快就會反映在我們和子孫的禍福，而且，有些決定與選擇做了之後，往往會帶來不可逆轉的發展。現在，台灣由人民作主，政黨輪替習以為常。反觀香港，由黨作主，不給雙普選就是不給雙普選，只給一個缺乏足夠民意基礎的特首，執行的也是北京意志，而非港人意志。而這，便是習近平給台灣的承諾。

眼見台灣危機當前，於是有喜樂島推動公投修法，四大老發表公開信，賴清德拋出修憲，內閣與民進黨改組。而小英回應四大老「相信民主機制就對了」、回應習近平「我們始終未接受九二共識，絕大多數台灣民意堅決反對一國兩制」，網路聲量激升。儘管如此，綠營迄未激起二○一六的公民熱情。面對國民黨趁勝追擊、北京介入台灣選舉食髓知味，二○二○這盤棋不僅是誰掛帥出征的問題而已，「台灣價值」需要更有力的論述與實踐才能突圍。二○二○會不會倒退回二○○八重新開機？已然成為二○一九有識之士必須團結克服的挑戰！

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