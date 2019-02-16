自由廣場》青年議會就這樣被盧掉了

◎ 賴彥丞

盧市府廢除鼓勵青年關心公共事務首創的「青年議會」，身為曾經參與其中的青年代表，我真感到痛心與遺憾。

前市長林佳龍於三年前成立有「青年議會」之稱的青年事務審議會，首創類似議會形式讓青年能提供建言並監督市政，不但讓在地年輕人能有發聲的管道，更是落實審議式民主最好的公民教材。青年議會裡的青年代表更是超越藍綠，許多國民黨青年亦在其中：比如說這次藍營新科台中市議員羅廷瑋擔任首屆青年議會總召、時任國民黨青年團總團長的劉昱佑更是自青年議會成立以來每屆都有參與。

起初在一月底召集青年議會幹部時宣稱，只是將其組織「轉型」並「保證」該屆青年代表權益不會受損，如今在沒有事先告知和後續配套的情況下倉促廢除青年議會，令青年代表們相當錯愕！對此，教育局還稱「青年事務審議會功能並未中止」，如此毀棄在地青年的公共參與平台，盧市府怎麼還有臉說重視青年發聲？

從一個青年議會的消失，就能看出盧市府的蠻橫與欺騙。

（作者為中興大學學代會學生議員，曾任中市府青年事務審議會青年代表）

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