自由廣場》罷工預告期的修法建議

◎ 陳秉訓

本次華航機師罷工事件最為人詬病的是突襲方式，造成旅客的不便與損失，於是有罷工預告期的提議。反對者認為此對罷工是不當的限制，但是《勞資爭議處理法》第五十四條早已有罷工限制的規定。例如該條第三項規定「影響大眾生命安全、國家安全或重大公共利益之事業，勞資雙方應約定必要服務條款，工會始得宣告罷工」。只不過該類事業不包括航空事業。

筆者建議，罷工預告期不應是固定的數字，而應按照當時航空公司的商業狀況而定。罷工預告期在保障旅客的權益，降低其旅行風險，但又不宜過長而減緩罷工的壓力。適當的方式是當工會會員決議罷工後，應送目的事業主管機關審查罷工預告期。其審查應依據當時航空公司未來航班的預售票狀態，包括個人訂票和旅行社訂票。罷工預告期的決定，應讓大多數已購票的旅客能繼續旅行，故應以返國日為基準日。

當罷工預告期決定後，應公告並由航空公司主動告知相關旅客。對於落在罷工起始日前後、已購票並有無法成行風險的旅客，航空公司應主動協助變更旅行方案，並補償差價或合理的損失（至少包括住宿取消補償）。

但是對於特定航班，為了維持國人對外必要的交通，仍應在罷工期間內繼續服務。該類航班的決定，應在審查罷工預告期時一併決定。例如大多數旅客是該類航班的旅客，則因為其仍可於罷工期間飛行而受影響小，故罷工預告期或可提早。

面對此次華航機師罷工所造成的勞工、華航和旅客三輸的困境，必須有罷工預告期來克服，以在未來保障罷工權利的前提下，同時維護旅客權益。

（作者為國立政治大學科技管理與智慧財產研究所副教授）

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