自由廣場》如此五星級公園縣長

◎ 冼義哲

十五日下午，筆者接到隆貴公園自救會緊急通知，得知澎湖縣政府欲強渡關山、強行動工，在地居民見怪手來的第一時間便通知所有關心此案的民眾，包商見抗爭出現遂聯絡縣府建設處城鄉科，陳姓科長抵達現場時火氣甚旺，與在地居民激烈爭執。

爭執中，在地居民直指本案諸多程序問題，包括「公展與說明會舉辦過程地方一無所知」、「並無交通專業評估亦無開路需求，不應浮濫花兩千五百餘萬開路」、「公園與樹木皆有其保留價值」云云，其中針對縣政府諸多行政瑕疵著墨甚多，然陳姓科長一句「政府都有完成程序，是民眾失職」，讓人震撼其官威之猖狂。

賴峰偉縣長上任後，草草辦了一場說明會，業管的建設處長盧春田一問三不知，居民提問也一概無法回答，僅承諾將隆貴公園此事納入檢討變更設計；更離譜的是，在賴峰偉回鍋就任僅五十三天的此際，所有承諾都煙消雲散，在沒舉辦第二次說明會且亦無相關公文通知里長、里辦公室、附近居民的情況下，若非民眾積極抗爭，恐早已無預警貿然動工，樹死公園毀。

陳姓科長於爭執中怒吼痛斥人民失職，除了徹底展現威權性格與官威，背後更暴露官僚對於民主意識的缺乏以及對台灣民主的基本尊重，政府有意推動任何公共工程，本就應秉持公開透明的原則，將資訊呈於公眾之前，並針對民眾提問詳盡解析，反而將責任推給在地居民，是澎湖縣政府近代民主之恥。

真正的問題是政府失信，縣政府在政權交替後不但未有態度改變，反而變本加厲，選前到處自我推銷「五星級的公園縣長」，選後翻臉就放任縣政府專權跋扈要拆公園，在憤怒之餘只能感嘆，原來曾經讓澎湖人懷念的賴峰偉縣長，如今不過是韓國瑜此輩信口開河之流，對於公園的建設與保護就像高雄迪士尼一樣，原來都只是幻夢一場。

（作者為澎湖青年陣線召集人）

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