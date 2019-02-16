自由廣場》算命觀光沒那麼浪漫

◎ 柯武村

高雄市長韓國瑜拚經濟又有新創舉，他表示下個月要發展算命觀光，要找出一百家最厲害算命館推銷給大家，歡迎海外華人喜歡算命的來高雄算命。

感謝韓市長用心良苦，但要衝「算命觀光」並非易事，絕對是吃力不討好，本人從事風水命理業卅三年，對本業生態及現狀甚為熟稔。本業的爭議性原本就很大，因為風水命理師除了專業技術有優拙外，是否能遵守職業道德，卻是難以掌控的隱憂。我認為，旅行社或觀光局要找出一百家最厲害的算命館，不免有疑慮與爭議。

幾年前有旅行業者找我合作，他們帶高級大陸客來算命，給我極優的潤金。但我拒絕了，自己份內工作都讓自己有壓力，哪來心力拚這攤？

風水命理館能永續經營，靠的不是知名度與能言善道，而是口耳相傳，口碑才是最佳的宣傳途徑，不能單靠廣告或政府代為行銷。

命理風水是很複雜的行業，期待韓市長能深思熟慮，要幫同業締造佳績之餘，千萬不要「呷緊弄破碗」。若真能發展算命觀光，盼望同業能在自己位置上善盡職責，千萬不可壞了韓市長一番美意。

（作者曾任高雄縣星相卜卦職業工會理事長）

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