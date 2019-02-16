自由廣場》「一中政策」不符美國長期利益

◎ 林正二

美國在台協會已表示不支持喜樂島聯盟推動的獨立公投。聯盟總召郭倍宏回應表示，台灣人民有權表達對國家前途的意見，「獨立公投」屬於言論思想自由範疇，並未改變現狀。

就美中情勢而言，雖然美國在經貿及軍事上，已改以強硬方式制衡中國，但仍在美國「一中政策」下執行台海策略，美中鬥而不破，雙方仍有利益重疊之處，美國不可能為了支持法理台獨，得罪中國。

法理台獨要成功，必須等美國修改美中建交公報「美國認知台灣是中國的一部分」之聲明，改為「承認台灣不是中國的一部分」，摒棄不合時宜的台海政策，承認台灣為獨立主權國家。但美國修改「一中政策」的前提是，必須考量中國強硬派及軍方的強大勢力。美國很難冒著與中國武力衝突的危險，讓台灣往獨立方向邁進。中國民主意識抬頭，降低武力威脅，美國才有空間修正一中政策。

雖然美國現在難以修改政策，但審視美國「一中政策」，長遠而言，有不少缺點不利美國，這是我們可著力之處。美國台海政策目標是兩岸以和平方式解決歧異。但此方案的先決條件必須兩岸以對等地位談判，美國如不修改一中政策，在中國「一中統台」高姿態下，兩岸根本沒有談判空間，不利美國和平解決兩岸問題的策略。

美國模糊的一中政策因不夠具體，無法解決兩岸主權爭議，使得台海衝突隨時會爆發，反而不利美國。美國要求兩岸不得片面改變現狀，台灣並沒有改變現狀，反而是中國要統一台灣，改變台海現狀，此舉將嚴重破壞西太平洋地區的均勢，不符美國利益。

此外，美國的台海政策嚴重違反台灣人民追求自由、民主的基本人權，不符美國建國理想。

蔡政府可根據上述論點，透過美國知名智庫提出美國一中政策可調整或修改的方向：

一、促使參眾兩院於台灣關係法中，將原來美國應協助台灣加入一般國際組織之條款，改為加入「以國家為會員」之國際組織，以期兩岸能以「對等地位」解決歧見，穩定台海情勢。

二、允許台灣總統過境華盛頓，同時促請美國政府履行「台灣旅行法」，加強國務院跟台灣駐美官員見面，以及台美部長級官員的來往與相關業務之合作交流。

三、長期目標是促請美國修改「一中政策」，承認台灣。

法理台獨必須等美國修改「一中政策」後，修憲正名方能水到渠成。這是漫長的道路，綠營必須緊密團結，依循國際與兩岸情勢，有策略地循序漸進，如橫衝猛撞，反而會影響台美關係，減少國際支持力量，不利綠營選情，使得台獨之路遙不可及。

（作者為退休駐美外交人員）

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