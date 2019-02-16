自由廣場》從醫療史發現高牧師

◎ 李欣芬

本人就讀台師大歷史所時，正值政治強人蔣經國晚年，彼時台灣意識已覺醒，然而生性膽小，不敢從事政治史探討，轉往醫療史，發覺二戰結束初期，台灣的醫師宗教信仰基督教者高達六成以上！為了找尋答案，我訪問數人，包括高俊明牧師在內。

原來高牧師的祖父高長（一八三七至一九一二年），是宣教士馬雅各醫師在台灣傳福音的第一位信徒，也是台灣本地人第一位傳道者。高長的五個兒子中有兩個牧師、三個醫師（高俊明父親高再得醫師），二十個男孫中有三個企業家和工程師、五個牧師（含高俊明）、十二個醫師（高俊明大堂哥高天成醫師為前台大醫院院長）。僅此獲得印證。

二○○○年總統大選，三強鼎立，戰況激烈；我因高牧師娘的介紹，來到義光長老教會參加禮拜，從此跟他們夫妻有更密切的接觸，直到二○○三年高牧師夫婦由台北搬回台南定居為止。三年多的就近觀察，解答了我心中若干疑問，原來一九八○年美麗島大審後，黨外人士入監服刑，受難者家屬紛紛打出如「代夫出征」等口號參加選舉，她們不但當選，而且高票，唯獨高李麗珍例外！探究當時的競選情況，發現代夫出征的受難者家屬整場政見會，只要落淚哭泣，由旁人代講即可，但高牧師娘卻理性的談論，無怪乎她不獲得選民的青睞，可見高牧師娘的憨厚古意。

二○○一年四月份《高俊明牧師回憶錄—十字架之路》出版，高牧師的難友兼獄友林義雄、張俊宏等人，特來參加新書發表會，他們談到被關押在景美看守所時，舉凡三餐碗筷的清洗、衛生間的打掃等，他們都必須輪流；由於他們都是年輕人，唯獨高牧師是中年人，所以輪到高牧師時，他們都想幫忙他，但高牧師都婉拒了，堅持自己做，高風亮節的情操感動了所有與會者，最後高牧師上台時，卻幽了自己一默，他說：「剛才我好像在參加自己的告別式禮拜似的！」惹得大家哈哈大笑。

（作者為台灣教授協會會員）

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