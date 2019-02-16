自由廣場》以身酒測太危險

◎ 施明雄

二月十三日法務部根據近日來酒駕奪命案件頻傳，正研擬修改刑法遏止酒駕事件，部長蔡清祥與媒體茶敘談修法，述說大多數人都認為用嚴重的處罰，才能遏止酒駕撞死人事件。

過去筆者在加拿大多倫多駕車三十幾年，時常在假日去參加同鄉聯誼聚餐，會後回家的路上會碰到路檢酒測的警察，我曾經被攔停兩次，當然要搖下車窗，通常有喝酒的人車內一定充滿酒味，一開窗酒味會集中朝窗口散發出去，執勤的警察會伸頭靠近車窗，然後開口問：「你住哪裡？要往哪裡？有喝酒？」因為兩次被攔查時，有次有喝一杯生啤酒，而時隔近三個小時，我坦白承認，那位警察叫我下車，在車旁路上前後走十幾步，看我應答流利毫無醉態，就讓我上車開走，節省酒測器具的費用。

今年回台灣過年探視親友，住在台南親人家，外出都由親人接送，他從不喝酒，駕駛紀錄良好，我幾年沒有回台灣，感覺如今路上車輛激增，尤其飛馳闖紅燈的摩托車更是令人驚心動魄，每次和太座去高雄探視她的姊弟回來，在永康交流道往市區道路都壅塞著汽機車，親人熟門熟路知道抄近路回家，可以節省近二十分鐘時間。

年前妻舅請我們去高雄市蚵仔寮吃海產，晚上近十點才回到台南，依舊駛近路回家，車子剛轉進那條車道，迎面便看見警車車燈閃亮，兩位警察正攔路酒測，親人停車搖下車窗先報上自己的姓名，那位警察很和氣地說：「請朝我的臉張口吹氣。」

親人應言朝他吐出一大口氣，當然那位警察沒聞到酒氣便放行了。

事後，我問親人：「台灣警察都這樣開始酒測的？那不會太危險？如果碰到有傳染病流感或肺結核的駕駛，不幸得病的機率很高，實在太危險。」

台灣的警察太敬業，那種酒測方法實在近似拚命三郎的作法，非常危險。

（作者為政治受難者）

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