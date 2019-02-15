社論》假議題與真議題

日前，美國在台協會斬釘截鐵表示：美國反對片面改變現狀的行動，這是我們長期以來的政策，我們不支持台灣獨立公投。（資料照）

韓國瑜抨擊蔡英文總統，有行政、立法權卻不推動台獨，莫非是裝腔作勢，是假的；不要九二共識、不愛中華民國又不敢台獨。柯文哲則說，大家心裡非常清楚，美國會讓你獨立嗎？不可能，會讓你統一嗎？也不會嘛，所以統獨是假議題。他強調，現階段就是用「國家」兩個字解決現在的問題，國是「中華民國」，家是「台灣」，意思就是「我家在台灣，我國是中華民國」。

統獨之外，還有一種維持現狀。而主張統獨者，都對維持現狀不滿。其實，維持現狀等於是維持二三五○萬人以中華民國為名在台灣自我治理的事實獨立。可以說，維持現狀就是維持事實獨立。從北京對台政策來看，即使捍衛中華民國也是台獨，那叫做國獨（國民黨式獨立）或華獨（中華民國自成一國）。如果再從習近平的九二共識壓縮版來看，用一中各表來無限期地拖延統一，本質上與李登輝的「特殊國與國關係」，具有異曲同工之妙，只不過是次要敵人罷了。所以，只要不是投降派，台灣內部應該可以找到交集。

話說回來，統獨其實不完全是假議題，這個議題有真有假，關鍵在於能否辨別清楚，真的部分在哪裡，以及假的部分在哪裡。長期觀察「美國的一中政策」，可以發現華府不支持「法理獨立」，也不支持「事實統一」。維護台灣的事實獨立，卻不支持台灣更進一步掀起法理塵暴，比較符合美國的利益。而華府對兩岸統派在法理搞曖昧，則是睜一隻眼閉一隻眼，因為只要法理曖昧不致改變現狀，就是可控制的政治戲碼。中美三個公報，對於中方斤斤計較的法理，美方所謂的「認知到」就是這種模稜的外交辭令。此所以，馬英九執政八年，國共九二共識，華府似乎無所謂，但是中國軍機軍艦繞台，美軍立即透過行動表達意思。

以往，尼克森主義主導「美國的一中政策」，期待中國經由改革開放發展經濟，逐步走向自由民主之路，從而成為美國在亞太的盟友，一如一九四九年以前的中美關係中，中華民國所扮演的角色。若能如此，強大的中國不致危害國際秩序，且有助於美國在西太平洋的利益，以及民主世界的版圖拓展。屆時，基於兩岸共同意願談論關係模式，也才不致淪為國際政治的詛咒。當年，台灣在李登輝執政下，由威權往民主轉型期間，國統綱領的「建立民主、自由、均富的中國」、憲法增修條文的「為因應國家統一前之需要」、兩岸關係條例的「國家統一前」，雖然不無內部的妥協因素，更大的外部框限也是制約。人算不如天算，今天台灣正走在深化民主途中，中國卻由改革開放逆轉至數位極權統治，尼克森主義遭川普大幅修正，已然改變了兩岸關係的前景。

兩岸關係的前景改變，考驗著台灣這艘不沉航母的水手們。日前，ＡＩＴ斬釘截鐵表示：美國反對片面改變現狀的行動，這是我們長期以來的政策，我們不支持台灣獨立公投；兩岸和平與穩定攸關美國深遠且重大利益，台灣是可信賴的夥伴，美國也珍惜台灣維繫和平穩定的努力。ＡＩＴ再次重申，台灣是個民主成功故事。務實分析美國的政策實際，拿捏台美的共同利益，善用有利的戰略機會，行穩致遠推進國家正常化，顯然是台灣面對中國威脅的理性選擇。「台灣關係法」界定的「台灣統治當局（在一九七九年一月一日前美國承認其為中華民國）」，中華民國與台灣這樣的動態關係，恐怕才是我們需要思考對話的真議題。

當前台美關係中，「台灣統治當局」是事實，無所謂中華民國的法理糾葛。現在還在捍衛中華民國的政治人物，每每以中國天朝觀念來看台灣，他們也不是真的沒有中華民國不可，只是將中華民國當作「統一的橋樑」。他們觀看台灣與中華民國的法理與事實，習慣用「反分裂國家法」內戰邏輯，而非「台灣關係法」的國際架構。ＡＩＴ的表態提醒有識之士，即使面臨著中美大國較勁的機會，仍需出之以戰略耐性與智略攻略，將台灣的軟硬實力撐出最大的表面張力，才能在追求事實獨立與國家法理合體時得道多助。

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