自由廣場》四十萬元愛之旅

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高雄市長韓國瑜率領市府團隊花費四十萬元搭乘直升機，空中視察愛河流域，言之鑿鑿說著要在愛河沿線打造愛情摩天輪及愛之橋。韓市長戴著墨鏡搭乘直升機，筆者誤以為其要仿效已故知名導演齊柏林拍攝「看見台灣」影片，打算推出「看見高雄」的曠世巨作。花四十萬元來趟愛河巡禮，值得嗎？

首先，筆者在高雄市新左營區的國小服務幾年後才調回台南市，對於愛河周邊地形與道路非常熟悉。韓市長不認識高雄市漁港，應該要認識一下愛河。

愛河為高雄市的生命之河，源於高雄市仁武區的八卦寮埤潭，經左營、三民、鼓山、鹽埕、前金、苓雅等區而注入高雄港第一港口。主流全長約十二公里，流經高雄市區約十點五公里。筆者想問，巡視十幾公里的愛河需要搭乘直升機嗎？

若搭乘時速六十公里的汽車巡視愛河周邊，不用廿分鐘、花費幾十元的汽油費就可以繞完愛河一圈；若要更接地氣，韓市長與市府官員可以騎乘腳踏車或徒步，呼吸一下高雄愛河周遭的空氣是否國民黨主政年代時的又髒又臭。

高調花費四十萬元搭乘直升機巡視愛河流域，不明就裡的人們還傻傻以為愛河流域像長江、黃河流域般寬廣。

再者，愛河整治從民國六十六年開始，王玉雲、楊金欉、許水德、蘇南成、吳敦義與謝長廷等前市長都算有功，並非謝長廷前市長一人的政績。但是相較國民黨官派、一黨獨大下市長們的治理成果，謝長廷整治愛河的效率第一。謝長廷更在二○○一年台灣燈會，成功行銷了高雄愛河，扭轉愛河之前給高雄人的印象，例如：龍舟選手拒絕下河比賽、河岸遊民與流鶯等治安亂源。

愛河周遭環境已規劃得非常完善，更是附近居民晚上休閒散步的好地點，韓市長硬要打造愛情摩天輪等相關產業，治安會不會惡化，或是成為粗俗的愛情文化，可要慎思。

最後，齊柏林導演在公餘時間租用直升機從空中拍攝台灣的地景超過二十年，拍攝影像超過卅萬幅，成功喚醒台灣社會大眾對於美景惡化、環境保護的意識。韓市長一趟直升機巡禮愛河之旅，可別眼中都看到賺錢、賺錢等粗俗的拜金文化喔！

（作者為國小老師）

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