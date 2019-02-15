自由廣場》台美是什麼關係？

◎ 邱垂亮

「台灣當美國的小三」，一名小英的部長這麼說。類似的說法，好幾位小英的院長、部長都對我說過。

他們的意思是，在美國和中國兩大之間台灣難為小，兩邊不是「國」，不討好，動輒得咎。要維持「中華民國」的實質主權，很辛苦，要正名建立法理主權的「台灣」，是阿扁說過的「不可能就是不可能」的任務，是天方夜譚。

他們知道民進黨有「台獨黨綱」，有「台灣前途決議文」。當然希望實現黨綱和決議文，公投獨立入聯。但是目前條件沒有，時間沒到，不能做就是不能做。獨立公投，中國會動武，美國會氣結，認為台灣無事生非，製造麻煩，不會動武協防台灣，台灣會滅亡。

所以，他們對「敬請」小英不要選二○二○的彭明敏等四大老很感冒，對現在大聲說要獨立公投的阿扁很頭痛，對郭倍宏的喜樂島更深惡痛絕。

所以，他們認為，目前台灣要小心翼翼，不要觸怒中國，不要為美國製造麻煩。要討好美國，乖乖地做美國的小三。只要得到美國的寵愛、保護，名分不重要，正名不重要。

同樣思考，中國國民黨變成中國共產黨的小三、還要把民主台灣變成專制中國的小三。真讓台灣人情何以堪。

小英的院長、部長們、當然大錯特錯，把台灣和美國的關係搞錯了！台灣和美國不是男女的情愛、是理念相同的道義朋友關係。台灣不是美國的小三，是美國的朋友。台灣需要美國，美國也需要台灣。小三沒有名分，朋友各有獨立名分，名正言順。

像民主一樣，國家主權，不是天上掉下來的禮物，要拚命、賣命爭取、維護。對朋友美國，台灣要據理力爭；對敵人中國，台灣要據力對抗。

中國野蠻不講理，只怕拳頭。美國民主講理，會尊重、支持台灣國家獨立。美國叫台灣「台灣」，不叫「中華民國」，會尊重台灣人要叫台灣「台灣」的基本人權和民主價值，不會因為台灣獨立公投，就不協防台灣，不抗拒中國武力犯台，那不符合美國的建國理念和國家利益。

台灣不當美國的小三，更不當中國的小三。小英和院長、部長們，不要那麼沒志氣！

（作者為前國策顧問、澳洲昆士蘭大學教授）

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