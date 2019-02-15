自由廣場》統獨公投的風險

◎ 林修正

卜睿哲評論「獨立公投」，將許多急於台灣獨立的人，拉回現實的國際政治面。

卜睿哲說：「該提案涉及美國的國家利益，特別是對台灣地區和平與安全的持久利益，以及長期以來兩岸都不應片面試圖改變現狀的觀點。」因此，「如果中國利用『非和平手段』來回應台灣獨立的舉動」、「美軍要為台灣的安全而冒生命危險，美國領導人希望確定這種犧牲是否符合美國的利益」，因為「美國對台灣防衛從來都不是絕對的承諾」。

這點出幾個重點。

在台灣沒有足夠實力可以獨自尋求獨立時，甚至自保，要考慮到美國保護台灣的承諾是什麼。喜樂島的獨立之聲固然喊出獨派的心聲。但一如卜睿哲所說，時機很重要。現在真的想要改變現況的是中國，不是台灣。而只要中國意圖「片面試圖改變現狀」，美國自然有對應措施出現。過去三年來的狀況，不就是中國一施壓，美國支持台灣的政經政策就出現，而我們就得利。喜樂島的動作，反而讓原本對我們有利的狀況轉而倒向中國、統派。

其次，台灣不「片面試圖改變現狀」，美國政府就有理由出兵保護台灣。那麼，我們就不需要聽中國、統媒所宣稱若不依從中國，就烽火台灣。這是無效的恐嚇。更進一步說，選擇一位美國信賴會堅守原則、不會改變現況的元首，台灣就是形式維持現況、實質已經獨立的國家，那台灣人民又為何要選擇立場偏統一，甚至是中國指定的總統呢？

因此，選舉一位美國信賴願維持現況、捍衛台灣利益的總統，就是捍衛台灣安全、持續經濟發展與國民實質獨立的最重要問題。

（作者為中州科技大學行銷與流通管理系系主任）

◎ 岳日明

喜樂島欲辦「獨立公投」，要求各綠委表態修改公投法，若有不從，將於二○二○大選時，於各選區另行提名，或進行反輔選。「獨立公投」的反面議題是「統一公投」，統派不會要求同時舉行「統一公投」嗎？

回顧去年九合一大選，同時舉辦十道公投議題，公投結果完全照著紅藍的版本通過了。

如果二○二○大選綁「統獨公投」？依據多數台灣人民怕死，怕戰爭，苟延偷安的民族性格，加上目前敵我意識混淆不清，去年大選，紅藍藉由公投的操弄，加上假新聞、假民調滿天飛，輕易的拿走了八成的地方執政人口，準此觀之，紅藍利用人性弱點，進行挑撥分化，「統一（被併吞）公投」通過的可能性極高，反而台獨公投要過關，難度很高。

如果統一公投，真的給它通過了，一個基本的邏輯︰主張、追求統一的國民黨，它的「統一公投」都會過半通過，那單一選區的總統及立委選舉，在統獨公投的夾帶下，國民黨能不全部狂贏嗎？聲稱愛台的獨派，若拿未戰先敗的議題，做球給國民黨，台灣有此豬隊友，還需要敵人嗎？

再者，透過國際認定的公投（Referendum），台灣過半的民意主張及同意；台灣跟中國統一成為一個國家，這是白紙黑字民意的展現，那台灣必將名正言順的成為中國的領土，就算本土派奮起抗爭，美日歐等民主先進國家也愛莫能助。

（作者為國際行銷講師）

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