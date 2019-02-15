自由廣場》資安 國安第一道防線

◎ 張延廷

中共的數位專政體制已具有高度滲透力，可大量利用人工智慧窺視的功能掌握及判定人民的行蹤，並結合武警、公安、城管、情治單位等有形力量控制社會，使其數位的無形力量穿透人民的各面向與社會各角落，此等高科技監控的數位專制政體對於民主制度的威脅，比以往更深入、更全面。

再者，中共利用人工智慧所發展出的監控系統，所累積的數據庫，使政權在本質上比開放社會更具監控的優勢，可持續深化共黨專政集權的統治方式。而且，中共亦可利用數位快速搜尋之功能，成為美國最大的網路窺視和反情報威脅，其網路竊密及網路影響力，可擴大成為對網路的控制力、運用力，以獲取更多的政治、軍事、經濟利益。

中共的黨媒已廣泛運用網路的功能，發揮資訊強大的傳播力、引導力、影響力、煽動力，利用媒體操控主流輿論，為共黨提供強大的思想力量支持和輿論鬥爭支援，大力行銷中共的意識形態及價值。目前中共又強力推銷所謂「互聯網主權論」，不但合理化其網路監控行為，同時又強化與網路不自由國家之間的鏈結，企圖主導全球互聯網治理的架構及遊戲規則。

中共所產製的行動裝置若被加裝後門軟體，則可將用戶資料回傳給中共特定部門實施竊聽、錄音、拍照、發送和閱讀簡訊、複製圖片等行為，使用戶的一舉一動隨時都被嚴密監控，而且中共手機應用程式擁有跨境覆蓋的功能，可進行高難度的資訊蒐集工作。

美國情報單位已懷疑中共的華為網路設備可能留有後門程式，可趁機從事間諜活動進行情報蒐集，基於避免資安外洩的考量，已有部分西方國家宣布禁用華為所產製的通訊設備，亦不採用中共所製的核心傳輸網路及基地台設備，主要考量是避免資訊洩密，而且對5G設備也將比照辦理。

由於5G網路能及時、快速連接物聯網，可將機器人、伺服器、各種資訊設備串聯起來，甚至將來能夠操控重要的民生基礎設施。若將來連威力強大的武器亦由網路操控，則所產生的控制力與影響力將不難想像。另外亦可能成為駭客與間諜的情蒐工具，竊取資訊或發動駭客攻擊，使全球陷入另一場新型態的資訊軍備競賽。而未來影響國家安全的將是資訊科技，其威脅可能超過傳統武器，因此美國已禁止企業在關鍵通訊網路使用中共資訊產品。

目前中共的華為已積極主導下一代行動網路市場，由於華為具有干預美國資訊系統安全的潛在風險，來自駭客的威脅也會越來越多。因為中共所產製軟、硬體可能有安裝後門程式，會有資訊外洩的風險，美國、澳洲、紐西蘭、英國、日本、韓國、德國、挪威等國已陸續加入抵制行列，甚至禁用中共產製的敏感科技產品。為阻止濫用網路武器，美國已有意協助盟國維持網路安全，英國亦將投資二點五億英鎊，招募約兩千名網軍成立頂尖的數位團隊打擊網路駭客，法國亦對5G設備進行更多監督和管控，此等有如西方國家產生新的「資訊圍堵」，形成一股隱形的「反中共」勢力。

由於中共所產製手機應用程式具備跨境覆蓋的能力，目前我國所使用的網路完全處於自由開放的狀態，很容易被境外勢力操作輿論風向或散播不實資訊，並透過網路釋放假訊息，達到打擊特定對象的目的，或被截取核心密件或重要個資。資安就是國安，在數位工具廣泛大量運用的資訊時代，西方國家已警覺網安的重要性，我國亦須相應強化資安作為國安第一道防線。

（作者為大學兼任教授）

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