社論》台商回得來 台灣發大財

蔡英文總統日前出席大陸台商春節聯誼活動時，向台商喊話，「現在是回台的最好機會」，歡迎台商把生產基地移回台灣，「台商製造轉為台灣製造」。（資料照，記者羅沛德攝）

美中貿易戰與中國經濟下滑是今年全球經濟最大風險，勢必對中國台商造成重大衝擊，但危機就是轉機，小英總統日前向台商喊話，「現在是回台的最好機會」，歡迎台商把生產基地移回台灣，「台商製造轉為台灣製造」。另外，台灣去年農產品外銷金額創下二十年新高，值得注意的是，農產品去年出口到中國金額亦刷新紀錄，比前年成長二十三．二％，顯示統派指控小英政府不承認九二共識導致我農產品出口中國受阻的說法，已然不攻自破。

近年台灣經濟呈現低度成長，就業與所得均停滯不前，癥結在於台灣經貿過度依賴中國，其中對中國、港澳外銷達我出口四成，且外銷訂單海外生產比亦逾五成，換言之，中國已是我海外主要生產基地。兩岸之間「台灣接單、中國生產」的三角貿易模式，就業與薪資之最大受益者為中國，而台灣則徒有ＧＤＰ成長的數據，實質上卻未惠及眾多庶民，形成一種無感經濟，由此而衍生出分配與世代之矛盾。尤有甚者，台灣依賴中國日甚，中國便擁有更多的對台統戰籌碼，導致近年台灣受制於中國之情狀日益窘迫。可謂台灣經貿依賴中國之畸形結構，已漸複製到政治領域，彷如溫水煮青蛙，台灣出現嚴重的生存危機，而多數民眾猶不自知。

令人憂心的是，這種簡單明瞭的事實，一再遭到統派政客與媒體扭曲，竟然誤導出「中國經濟崛起壯大，台灣只有依賴中國才有明天」的謬論，卻完全抹殺台灣經濟愈是依賴中國，便會愈壯大敵人、削弱自己的殘酷現實。此一將中國當成台灣經濟救世主的說法，屢經有心人的散播，影響台灣人心甚劇，甚至可說去年九合一選舉充斥如此的氛圍，方導致藍營大勝。「貨出得去、人進得來，高雄發大財」的選舉口號之所以受到歡迎，固然有藍綠對立意識作祟，但主要仍是陷在生活困境中的民眾，無法正確認知台灣經濟疲弱的真正原因，因此在政客簡化、生動的口號中找到慰藉，進而成為狂熱的信徒。其實，動人的選舉口號，往往只是情緒的宣洩，而非解決問題的藥方；因此，勝選一方選後只能持續不斷地造神，例如中客團大量湧入、廠商紛紛表達投資意願、房價看漲、夜市景點的人潮與消費創新高等，一再餵食迷幻藥，滿足信徒們的心靈飢渴。

誠然，在中國崛起之初，台商投入者或許猶有國家資本主義的殘羹可以分食，但今日中國經濟已然壯大，在盜竊智財權、仿冒、補貼等非正當手法的保護下，紅色供應鏈崛起，壟斷式的網路電商已達世界級規模，連強大的美國產業都感受嚴重威脅，何況一直從事低階代工的台商企業，再不撤出中國，恐怕只會落得苟延殘喘的命運。尤其，中國經濟已經浮現重大警訊，儘管其大力推動貨幣、財政的救市措施，但其債務、房地產等金融泡沫仍然在破滅之中，經濟下滑趨勢依然無法遏止，因此中國官方雖預估今年的ＧＤＰ數字仍在六％之上，卻備受造假高估之質疑。不僅中國學者曾坦言，今年中國ＧＤＰ可能為負值，官媒「經濟參考報」亦指出，今年第一季，中國經濟成長速度可能減緩至有紀錄以來的最低水準，在在點出中國經濟已陷在泥淖之中。此刻稍有理智的台商避之唯恐不及，豈可能飛蛾撲火，增加對中國的投資？

坦言之，多數台商固然萌生退意，卻陷入進退兩難困局。一方面，企業經營重心已多年移轉中國，如何全盤退出，及另覓替代地點，其中之複雜、困難，超乎想像；其二，中國是人治的專制國家，商業機制並非依據契約與法規而行，一旦台商想退出，必然被中共視為對其統治投下反對票，因而相關的查稅、查帳、取消過去承諾的優惠等，將接踵而至，台商要想全身而退，並不容易。尤有甚者，中共嚴格控管資金匯出，台商退場之資金如何匯出境外，亦是一大難題。換言之，台商若能順利出走中國，已屬萬幸，此際奢談與中國強化經濟連結，期待其釋出經濟紅利幫助台灣脫困，豈非痴人說夢？台商回得來，台灣才會發大財；然而，九合一選後，依然有部分民眾深信中國可以解台灣經濟之危，實在可悲、可笑。

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