自由廣場》先改國歌吧！

◎ 張惠和

喜樂島聯盟推動獨立公投，美國在台協會（AIT）前理事主席卜睿哲公開信表達擔憂。AIT昨天也明確表示，「我們不支持台灣獨立公投」。

台灣本來就是一個主權獨立的國家，只是還沒修憲，修憲既然有困難，建議喜樂島其實可以先不要跨得那麼大步，不妨先改國歌吧！

三年前李筱峰教授就認為，制定正式的中華民國國歌，可以避免非國民黨人士在演唱國歌時所引起的立場矛盾爭議。如今民進黨在立法院立委席次已經過半，如果連國歌「吾黨所宗」都不改，遑論正名制憲。

看看人家加拿大總理杜魯道，只為落實男女平等，就主張更改國歌歌詞。蒙古國更在一九九一年，將國歌歌詞第二段裡，歌頌列寧、史達林、蘇赫巴托和喬巴山的歌詞刪除。蒙古國會在二○○六年七月又修改國歌歌詞，以紀念成吉思汗；修改後的歌詞一直沿用至今。

反觀民進黨，高喊轉型正義，卻對這種國民黨黨歌當國歌的現象置之不理。呼籲所有政治人物現階段先不要高談正名制憲，先改國歌吧！美國應該不反對我們改國歌吧！

（作者為退休公務人員，新北市民）

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