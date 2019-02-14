自由廣場》AIT或卜睿哲，對嗎？

◎ 沈建德

AIT昨天表示不支持台獨公投，聲援它的前主席卜睿哲。卜睿哲勸喜樂島不要推台獨公投的意見是他的言論自由，不提，但法律理由不能放過，包括一、二○○三年十二月扁推動公投遭布希反對（Mr. Chen in December 2003 for trying to unilaterally change the status quo），二、中國反分裂法第八條動武授權（Article 8 of its 2005 Anti-Secession Law）。但這兩點都早就被推翻，亦即，美國不支持台獨公投找不到法源。

關於第一點，二○○七年十二月四日我告訴陳水扁總統二○○三年推動公投而布希反對，是因溫家寶用開羅謊言向布希告狀，扁查證屬實後，隔年三月立即貼在總統府網站（http://www.president.gov.tw/NEWS/12092）。他說：「溫家寶總理開了一次台灣二○○四年大選前夕的國際記者會，有CNN的記者問溫家寶說，你是怎麼說服布希總統接受你們的主張，來反對台灣的公民投票？他講了一句話，他說，中國對台灣擁有主權是因為開羅宣言規定得非常清楚。」就溫家寶所言扁反駁「一九四三年十二月一日開羅宣言……根本不是所謂的聯合公報」、「以前我們讀到的歷史，有關開羅宣言的部分，完全是欺騙的」。這是出自中華民國在位總統之口，AIT不支持台獨公投應先看一下，也請給台灣一個交代。

關於第二點，中國反分裂法第八條的基礎是同法的第三條，「台灣問題是中國內戰的遺留問題」，也就是中華民國和中華人民共和國內戰的事，和台灣無關。獨立公投是包括台灣人在內的民主國家人民的權利，民主國家如美國，能說不支持民主嗎？

（作者為留美企管博士，前中興大學企管系副教授，https://www.facebook.com/TPGOF）

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