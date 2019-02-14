自由廣場》評司徒文籲立法抓台奸

◎ 劉一德

農曆年前，美國前AIT處長司徒文於台中就美、中、台關係演講，除了強調台灣不是中國的一部分外，也建議台灣要立法規範政界與媒體到中國撈好處，在台灣替中國代言，企圖影響兩岸政策或美中台關係。

司徒文說，過去很長一段時間，中國用金錢換取影響力，造成美國政界的腐敗。美國對中國政策的最大隱憂，包括美國政治人物、政府官員或退休官員拿中國的好處，在中美之間穿針引線袒護中國，影響美國政策。他警告，這樣的情況在台灣更嚴重，台灣政界與媒體，隱藏很多來自中國的地下利益，台灣應該立法禁止這些人，從中國獲取利益，成為中國在台灣的代言人，傷害台灣。

與此同時，中國國台辦點名文化部長鄭麗君「大陸賺錢搞台獨」。鄭部長急著撇清，其實大可不必。以中國對台獨的憎恨，如果容得下大陸賺錢搞台獨，該企業必有過人之處，為台灣之光。政府應該注意的倒是，在「中國賺錢說自己是中國人」或「中國賺錢搞統一」的台灣人，這種拿中國好處，在台灣和中國裡應外合，隔海呼應的人，才是司徒文所指涉的對象。

中國第五縱隊在台灣滲透的程度早已超乎想像。除了和特定政黨結盟，豢養社團及黑道組織外；舉凡新聞媒體、學界、各級政府、軍方、宗教界、演藝界及工商界等場域，都能察覺中國進行統戰的痕跡。但國安單位始終毫無作為，一切都推給言論自由、無法可管或查明資金來源有困難。

美國與澳洲已意識到這個紅色威脅的嚴重性，立法因應。美國眾議員已提出《反中國統戰法》，要求情報機構，必須發展一個長期的戰略，反制中國針對美國所做的思想檢查、宣傳及誤導。澳洲政府調查發現，中共秘密干預澳洲政治已有十年之久，總理推動《反間諜法》和《反外國干預法》立法，直接對中國祭出反統戰措施，已抓了若干澳洲政治人物和中國移民。

立法院新會期的「最優先法案」，包括因應中國居住證及管制退將赴中等修法，值得肯定。但對於從中國拿好處，在台灣興風作浪的台奸，卻無從規範。現行的《國安法》、《刑法》、《兩岸條例》、《情報工作法》、《組織犯罪條例》、《國家機密保護法》等，實不足以應付來自中國的統戰滲透。應儘速推動《反統戰暨反滲透法》立法，以建構完整的國家安全法制。

（作者為台聯黨主席）

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