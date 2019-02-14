自由廣場》民進黨到底是不是「公共廁所」？

◎ 林義文

去年十二月廿五日台南市正副議長選舉，民進黨有郭信良、周麗津、陳怡珍和吳通龍四位議員，在記名投票的狀況下公開跑票，並各自發表退黨聲明，先聲奪人把民進黨數落一番，有說民進黨沒救的、有說民進黨與基層脫節的，都忘了不久前才掛著綠旗參選喊搶救才當選，就職當天黨性不堅要和國民黨團謝龍介等人合作，為博取跑票正當性，惡人先告狀，主動先踹民進黨一腳。

這四位議員叛黨的行徑讓支持者錯愕傷心，但更令基層扼腕與憤怒的是，一月三日民進黨中評會竟未做出開除黨籍決議，部分中評委不知因何反對除名，讓謝龍介有餘地在一月八日公開譏諷民進黨是「公共廁所」，民進黨員完全不知如何辯駁。

全國輿論高度關注下，獲國民黨團十六票全數支持當選議長的郭信良，終於在二月十三日的中評會被除名，但其他三位隨郭信良一同叛黨的陳怡珍、周麗津、吳通龍，卻仍沒有被開除，僅說要留到下次開會討論。

昨天（十三日）是四位議員叛黨並發表退黨聲明的第五十一天，但民進黨的黨紀處分卻還是扭扭捏捏，毫無魄力可言。段宜康臉書發文，說一月三十一日有兩位中評委找台南市黨部想搓掉這個案子，同天，我也親眼目睹有民進黨中評委出現在市府，幸好這件事，從市長到黨部主委、黨團總召都明確主張跑票就開除，才有中評會開除叛黨議長郭信良的遲來正義。

這屆正副議長改選，首次採用記名投票，跑票事證已相當明確，完全無須調查，比起二○一四年李全教選議長的黨籍議員跑票案，一週就迅速召開中評會開除未亮票議員黨籍，這次中央的黨紀處置相當軟弱，還有三個議員沒被開除，要說沒有政治盤算，誰都不信。

不用去思量這四位議員的基層實力會為總統大選加分這回事，他們的支持者是挺理念而不是公職山頭的禁臠，一九九三年陳定南果決處理全國民進黨縣市議員違反黨紀大跑票，開鍘對象比這次還多，但民進黨卻因此贏得改革民心、彰顯政黨格調，不少南市基層黨員還未繳今年常年黨費，就是要看中評會如何處理這事，黨中央要自我警惕！

（作者為民進黨第14.15.16.17屆全國黨代表，台南市民）

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