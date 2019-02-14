自由廣場》《金恒煒專欄》扁案500頁報告 揪出加害者

昨天監察院很忙，上午通過「扁案」調查報告，下午則是「管案」；「扁案」已歷十年，「管案」還在眼前搬演中。要之，兩大案都是動見觀瞻的歷史性大案，若非新任命監委戮力調查，監院恐還是國民黨開的。

「扁案」尤其重要。關涉的不僅是前總統陳水扁一人、一家的司法正義與人權，更是台灣司法能否「轉型正義」的重要指標及驅動力。

陳興邦犯案的罪證確鑿，同時也顯示陳興邦一意要當「余文」，絕不咬出影武者馬英九。（圖：pixabay.com）

陳師孟教授願意委身折節接受監委之初，他的大宏願就是還正義於司法：「先彈劾濫權法官再特赦扁。」陳監委是去年一月十六日上任，四月立案調查「扁案」，今年二月十三日「調查報告」終在司獄委員會通過；長程而言，扁案「換法官」之初步調查完成，剛好一年，短程計算也歷九閱月。困難的不只在敲破黨國司法鐵殼的維艱，抽絲剝繭查出作案留下的蛛絲馬跡同樣不易，且非如是，則背後黑手必不能揪出。

當然，違憲、違法炮製的「扁案」，因為已過懲戒期限，未能遂行彈劾，這是憾一；只逮到刑事庭審檢小組召集人陳興邦庭長以恐嚇、威脅手段遂行「換法官」，但無法向上追查，這是憾二；陳興邦已退休，豈奈他何？這是憾三。不過皇皇五百頁的調查報告已成文獻，罪魁禍首直指陳興邦，那麼時任總統的馬英九自是「元凶」已呼之欲出。重要的意義是，「扁案」就是黨國之手利用司法誅殺陳前總統的政治迫害案件，鐵證如山了。

此調查報告調閱了北院、台北地檢署、高等法院、司法院等六個機構，約詢法官、庭長、院長等十數人，並諮詢北院洪英花法官、錢建榮法官及前總統陳水扁等三人。有這麼厚的卷證要爬梳，這麼多的人要約談，甚至一談、二談，其中艱辛過程，將來一定有人披露。五百頁報告勢必成為法律、政治與歷史學門的史料。

陳師孟教授願意委身折節接受監委之初，他的大宏願就是還正義於司法。（資料照）

「扁案」的監院調查，有兩個關鍵：一是人證，「四大案」受命法官何俏美向監院表示，「換法官」事發前被陳興邦庭長脅迫，要她自行協商，「併案」給辦「小案」的蔡守訓審判長庭，否則就把她「調庭」。換句話說，「扁案」非要從周占春「換到」周守訓不可。何法官不堪霸凌，當場痛哭。二是關鍵證物，即高院錢建榮法官提交的電子郵件，是何俏美法官與陳興邦庭長對話的節錄內容。密件中顯示：陳興邦明知何俏美辦的扁案「範圍較大」（按，即「大案」）卻硬要把何俏美連人帶卷「調過去那庭」（按，即周守訓庭）。陳興邦赤裸裸的操弄「中途換法官」、「大案併小案」及「專業庭併普通庭」，罪無可逭。

從此份調查報告看來，陳興邦犯案的罪證確鑿，同時也顯示陳興邦一意要當「余文」，絕不咬出影武者馬英九。

接下來，就是陳監委在一月下旬透過「民視」專訪時向蔡總統的喊話：二月是「特赦時機」！「扁案」違反司法的程序正義，至少逮到一名加害人，「司法犯罪」昭昭明甚；蔡總統非行使特赦不可，注意，這是蔡總統的義務，不是權利。蔡總統司法改革、轉型正義的政見與承諾能否兌現，也在此一舉。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）

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