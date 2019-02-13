社論》台灣要撐過中美勝負關鍵時刻

美國國務卿龐皮歐十一日在匈牙利呼籲盟邦：與華為做生意會帶來重大的資訊安全和隱私風險，並且危害與美國的合作關係。他強調：華為在全球的發展，可能會造成美國與盟邦合作的困難，如果華為的設備設置在重要的美國系統中，那麼美國將難以與這些國家合作。

上月底，委內瑞拉陷入危機，龐皮歐也指出，「現在是各國選邊站的時候」，呼籲各國與民主勢力站在一起。對此，我國外交部在推特上轉發龐皮歐發言，並呼應表示「台灣與自由的力量站在一起」。在此之前，台灣也早已宣布加入以美國為首的「新八國聯軍」，行政院預計三月公布一份中資產品清單，讓中央各機關了解哪些中國資通訊等產品不能採購。委內瑞拉雙總統危機，美國與中國支持不同的勢力，歐美民主國家也紛紛表態與美國同一陣線。而在台海安全，中國不斷使用軍事恫嚇行動騷擾台灣，且斷絕台灣提升國防能力的對外軍購，而美國則將軍售台灣常態化，並派遣軍艦通過台灣海峽展現決心。面對中美對台灣截然相反的態度，台灣當然是毫不遲疑地站在美國這一邊，加入維護民主自由人權的行列。

其實，從貿易戰到戰略競逐，地緣政治早就給台灣的選擇給出了答案。維持現狀，維持台灣事實獨立，也維持台美盟友關係。或許，從某種理想的角度來看，維持現狀彷彿無所作為。然而，從馬政府傾中八年的角度來看，抗拒九二共識同屬一中，其實是有所為、有所不為。一週前，美國國防部亞太助理部長薛瑞福指出：美國看到北京不斷增長的侵略性野心，試圖追求所謂的「統一」，包括孤立台灣，奪走台灣的邦交國，藉由很多軍事上的動作施壓台灣，美國希望台灣人民能維持台灣自己的未來，美國會持續執行「台灣關係法」，而美國對中國要有不同的心態與戰略應對，但在對台政策上不需有任何改變。ＡＩＴ前理事主席卜睿哲稍後公開稱：如果中國利用「非和平手段」回應台灣獨立的舉動，美國對台灣防衛從來都不是絕對的承諾。兩權相衡，目前台美的利益交集，顯然在於捍衛台灣的民主與事實獨立。二○一六年以來，台灣穩住維持現狀路線，更凸顯中國改變現狀之舉，不久便碰到川普與習近平的較勁，台灣遂穩穩地站在印太戰略陣線這一邊。大家不妨設想，今天台灣政府如果仍一中各表、不排斥統一，台美關係將呈現何種緊張態勢。

當前，中美打得互不相讓，還有人主張「和中親美」，似乎認為中美硬碰硬，台灣還可以左右逢源，一方面靠美國協防台灣安全，一方面靠中國追求發財夢。老實說，這是非常天真幼稚的想法。紐西蘭班機飛往上海途中，因未獲中國准許降落而折返，說明了與美國站在一起的國家，本質上已經被中國點油做記號，在北京的敵我關係裡沒有灰色地帶。此外，貿易戰方興未艾，中國經濟出現疲態，官媒經濟參考報日前報導，今年中國經濟成長將下降至六．三％，果真如此便創下二○○九年金融海嘯以來的新低。此時此刻，經濟問題擴大為社會政治問題，儼然成為習近平的內部危機了，想靠中國追求發財夢的人，可要小心偷雞不著蝕把米。

話說回來，台灣與中國近在咫尺，長期而言當然要和平相處，所以，「和中」不是問題。關鍵在於，現在的中國政府，乃是數位極權統治的一黨專政，它對外威脅民主台灣、國際秩序、公平貿易、普世價值。這樣的政權統治下，還要跟中國談和、談統、談一中，那不僅會讓台灣陷入危亡，也會讓中國十四億人繼續受害，更會威脅到民主世界的繁榮進步。故而，心存「和中親美」的人，不能整天肖想習近平賜見，不能老是炎黃子孫、兩岸一家親、指腹為婚，目無也想當家作主的中國人民。真正要確保兩岸和平發展關係，就得先致力於促使中國成為一個自由國家，這樣的中國才是台灣建設性的鄰國，也才是貿易戰所指向的價值目標。中美大國比腕力，川普已經占了上風，勝負關鍵時刻，台灣不能走錯棋步，耽誤了自己的機會，卻幫了習近平大忙。

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