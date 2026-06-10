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名家分享~賴寇蒂》從大台北天際線爭議，看台北市的治理問題

台北市長是這座城市的專業經理人。而一個經理人怎麼定義「做好了」，決定了整座城市的走向。以建設完工為終點的經理人，會告訴你步道有幾條、設施有幾個。以使用者體驗為起點的經理人，問的是：市民走得進去嗎？走得出來嗎？誰被這個系統排除在外？這不是新的概念。任何一個認真做過商場動線、零售體驗的人都知道，「東西有沒有」跟「人能不能順暢使用」是兩個完全不同的問題。只是這個基本邏輯，在台北的公務治理裡長期缺席。
名家分享

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2026/06/10 10:30

賴寇蒂

你知道「大台北天際線」是什麼嗎？

柯文哲聽到這個詞，第一個想到的是屋頂。他說搭飛機往下看台北，一片鐵皮屋，像狗皮藥膏⋯這才叫天際線問題。台北市大地處的回應，是沈伯洋要在上面蓋步道，會破壞山林。沈伯洋說：我在講的是使用者的交通接駁。三個人，同一個詞，完全不同的東西。這場雞同鴨講本身，就是問題所在。

「大台北天際線」是什麼概念？

大台北天際線不是政治人物發明的詞，它來自山友黃福森老師的構想，原刊登在《台灣山岳》雜誌，描述一條沿著台北盆地稜線環繞一圈的長距離步道路線，全長超過250公里。（取自貼文）大台北天際線不是政治人物發明的詞，它來自山友黃福森老師的構想，原刊登在《台灣山岳》雜誌，描述一條沿著台北盆地稜線環繞一圈的長距離步道路線，全長超過250公里。（取自貼文）這個詞不是政治人物發明的。它來自山友黃福森老師的構想，原刊登在《台灣山岳》雜誌，描述一條沿著台北盆地稜線環繞一圈的長距離步道路線，全長超過250公里，跨越台北、新北、基隆。爬過的人知道，這條路線絕大多數路段已經存在，問題從來不是步道在不在，而是——你要怎麼進去、怎麼出來。

一個週末想去風櫃嘴的人，選項是什麼？

自己開車、騎車，或是等市民小巴1號。市民小巴1號假日從捷運劍潭站出發，班次是06:10、06:30、10:10、13:10、15:40、17:30⋯如果你不開車，你的登山計畫就建立在這六班車上面。沈伯洋談的是：A點進去、B點出來、怎麼回家——這是一個交通與路網可及性的問題市府的回應是：你是不是要在稜線上蓋步道、破壞山林？這不是誤解，這是偷換命題。

那這場爭議和台北市民有什麼關係？

就算你這輩子不打算爬山，這件事跟你有關係。因為同樣的問題，發生在台北市民每天在用的每一個角落。台北的公共設施密度，在亞洲城市裡算高的。捷運、公車、YouBike、公園、河濱步道、運動中心、長照據點、社會住宅——這些東西都存在。但存在不等於好用。

我常帶狗去雙北的河濱公園。狗公園有，圍欄有，草地有。但走一圈下來，狗踩了泥，找不到水龍頭；自己的手也沒地方洗；想丟個垃圾，垃圾桶在哪裡？河濱公園這麼長，走了二十分鐘不一定看到一間廁所。設施存在。體驗沒有被設計過。

我常帶狗去雙北的河濱公園。狗公園有，圍欄有，草地有。但走一圈下來，狗踩了泥，找不到水龍頭；自己的手也沒地方洗；想丟個垃圾，垃圾桶在哪裡；位於新北市的寵物公園示意圖。（資料照）我常帶狗去雙北的河濱公園。狗公園有，圍欄有，草地有。但走一圈下來，狗踩了泥，找不到水龍頭；自己的手也沒地方洗；想丟個垃圾，垃圾桶在哪裡；位於新北市的寵物公園示意圖。（資料照）台北的建設，長期以「完工」作為終點。工程驗收率、設施數量、預算執行率——這些是KPI。但沒有任何一個指標在問：市民每個月實際使用幾次？哪些人因為太麻煩而放棄了？誰從來進不去這個系統？市府答的是存量的問題，市民感受到的是可及性的問題。

不同的治理思維，展現不同的城市邏輯

台北市長是這座城市的專業經理人。而一個經理人怎麼定義「做好了」，決定了整座城市的走向。以建設完工為終點的經理人，會告訴你步道有幾條、設施有幾個。以使用者體驗為起點的經理人，問的是：市民走得進去嗎？走得出來嗎？誰被這個系統排除在外？這不是新的概念。任何一個認真做過商場動線、零售體驗的人都知道，「東西有沒有」跟「人能不能順暢使用」是兩個完全不同的問題。只是這個基本邏輯，在台北的公務治理裡長期缺席。

沈伯洋在天際線這件事上說的，就是這個：台北不缺步道，缺的是讓人能順利走進去、走出來。只是在一個長期用工程完工思維管理城市的地方，這個問題顯得很刺耳。刺耳到市府覺得比較容易的做法，是把它扭成「你是不是要去破壞山林」。

沈伯洋目前只是「麥克風大一點的」市民

沈伯洋是台北市長候選人，但他同時也是一個市民。他現在能做的，是用他能有的最大聲量，把一群普通市民每次想去爬山都會遇到的問題說出來。（資料照）沈伯洋是台北市長候選人，但他同時也是一個市民。他現在能做的，是用他能有的最大聲量，把一群普通市民每次想去爬山都會遇到的問題說出來。（資料照）沈伯洋是台北市長候選人，但他同時也是一個市民。他現在能做的，是用他能有的最大聲量，把一群普通市民每次想去爬山都會遇到的問題說出來——不是工程建設出了什麼問題，而是治理邏輯出了什麼問題。這本來是一個難得的機會。一個城市難得有人，把討論的層次從「蓋了什麼」推進到「市民能不能真的用」。結果等來的是：政府工程單位在週日清晨6:48，發了一篇充滿選舉攻擊語言的千字稿，標題叫「打臉」。

那些沒有麥克風的市民，提出同樣的問題，會得到什麼？

黃福森老師的構想發表於2016、2017年前後，今年是2026年。十年過去了，這些最早發現問題、最深入使用這條路線的人的意見，從來沒有被認真當成一件需要回應的政策。問題繼續存在。下次爬山繼續等那六班小巴，繼續在A點進去、不知道怎麼從B點回家。一個城市的治理文化，在它怎麼對待提問者的那一刻，看得最清楚。

（作者為社會零售經濟觀察者）

本文經授權轉載自賴寇蒂臉書

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