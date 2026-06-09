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汪浩時間》國共合作 大打「台灣屬於中國」的認知戰！

最令人憤怒的是，中共在前方以萬噸海警船行使「假管轄」，國民黨主席鄭麗文則在後方遙相呼應。面對中方記者設局提問，鄭麗文不僅痛罵民進黨，更順應中方邏輯宣稱「漁民接受中國救助不分國籍」。
汪浩時間

汪浩時間

2026/06/09 15:00

汪浩

EEZ本是民主盟邦趕在中國擴張前，確立海域權利、間接挺台的「預防性防衛」，卻被中共當作單方面升高區域緊張的遮羞布；我國周邊海域重疊示意圖。（取自貼文）EEZ本是民主盟邦趕在中國擴張前，確立海域權利、間接挺台的「預防性防衛」，卻被中共當作單方面升高區域緊張的遮羞布；我國周邊海域重疊示意圖。（取自貼文）近日，日本與菲律賓因應中共威脅，啟動台灣東部海域的排他性經濟海域（EEZ）劃界談判。這本是民主盟邦趕在中國擴張前，確立海域權利、間接挺台的「預防性防衛」，卻被中共當作單方面升高區域緊張的遮羞布。中國海警與科研船聯手強闖台灣以東水域，甚至在6月7日至8日將侵略行徑包裝成「海上交通專項執法行動」，派遣萬噸海警船壓境，粗暴切斷國際援台的太平洋生命線。

面對中方記者設局提問，鄭麗文不僅痛罵民進黨，更順應中方邏輯宣稱「漁民接受中國救助不分國籍」。（資料照）面對中方記者設局提問，鄭麗文不僅痛罵民進黨，更順應中方邏輯宣稱「漁民接受中國救助不分國籍」。（資料照）最令人憤怒的是，中共在前方以萬噸海警船行使「假管轄」，國民黨主席鄭麗文則在後方遙相呼應。面對中方記者設局提問，鄭麗文不僅痛罵民進黨，更順應中方邏輯宣稱「漁民接受中國救助不分國籍」。這種一唱一和的「稻草人式做球」，形同實質承認中國對台灣東部具有管轄權，暴露出國民黨與中共裡應外合、大打「台灣屬於中國」法律戰與認知戰的醜陋嘴臉。

中國海警與科研船聯手強闖台灣以東水域，甚至在6月7日至8日將侵略行徑包裝成「海上交通專項執法行動」；海巡署長濱艦監控隸屬中國福建海事局的6600噸「海巡06」巡航救助船。（海巡署提供）中國海警與科研船聯手強闖台灣以東水域，甚至在6月7日至8日將侵略行徑包裝成「海上交通專項執法行動」；海巡署長濱艦監控隸屬中國福建海事局的6600噸「海巡06」巡航救助船。（海巡署提供）中共與國民黨合謀的輿論陷阱，完全是顛倒是非。首先，EEZ根本不是領海，日菲談判絕無在野黨口中「割地、侵害主權」的可能；再者，台灣早與日、菲簽署漁業與執法協定，主權安全網早已布建。

鄭麗文為謀取個人2028總統大選政治面試，不惜配合北京共識，將台海局勢歪曲為「民進黨挑釁」，將中共的惡意圍攻洗白為「善意救援」，徹底背叛了捍衛中華民國的承諾。台灣選民必須看清這場兩岸統戰的雙簧秀，切勿落入引狼入室、全面特首化的慢性毒藥中！

（作者為時事評論員）

以下經授權轉載自汪浩臉書

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