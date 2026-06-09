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自由開講》立法院應儘速對中選會委員被提名人行使同意權

2026/06/09 12:30

姚孟昌

行政院於4月21日任命游盈隆等4位中央選舉委員會委員後，另補提名3位委員。（資料照）行政院於4月21日任命游盈隆等4位中央選舉委員會委員後，另補提名3位委員。（資料照）行政院於4月21日任命游盈隆等4位中央選舉委員會委員後，另補提名3位委員，名單早已送到立法院，立法院即將在週三（10日）對三位被提名人進行資格審查。

立法院對行政院所屬獨立機關人事行使同意權，旨於落實權力分立制衡原理，確保獨立機關成員的專業獨立性，並賦予該機關職權行使之民主正當性。立法院代表選民嚴格把關，本是天職。審查會必須仔細檢視被提名人的學經歷背景、專業素養乃至於其政見主張，防止任何政黨將獨立機關職位當作政治酬庸或黨爭的工具。蓋中選會職司選舉、罷免與公民投票事務之指揮督導監察，亦辦理及政黨及候選人競選費用之補貼，委員適任與否事關民主程序能否公平、公正、公開及有效地運作。因此，立法委員代表全體選民行使同意權時，應一本大公，切不可單以黨派立場或個人私意，刻意阻攔圖為中選會委員被提名人黃謀信，現為法務部政務次長。（行政院提供）圖為中選會委員被提名人黃謀信，現為法務部政務次長。（行政院提供）

再者，立法院儘速對被提名人行使同意權關係到中選會能否恢復正常功能。中選會為合議機關，由委員9至11人（含主委與副主委）組成，該會決策由「全體委員會議」共同行使。透過合議討論、多數決與委員的多元代表性，方能確保選務的公正客觀，避免獨任首長可能的恣意專斷，並可以集體負責的方式對抗各方壓力。而今委員僅有8位，除無法肆應龐大的業務需求，也有悖於合議制度的精神。圖為中選會副主委被提名人沈淑妃學經歷。（行政院提供）圖為中選會副主委被提名人沈淑妃學經歷。（行政院提供）中選會委員被提名人蔡維哲現為律師，具有台大法律系學士、經濟系碩士的雙專業背景。（行政院提供）中選會委員被提名人蔡維哲現為律師，具有台大法律系學士、經濟系碩士的雙專業背景。（行政院提供）

既然行政院現已將三位被提名人名單送達立法院，立法院即無理由延宕杯葛。應遵守「憲法機關忠誠」原則，儘快行使同意權來補足中選會應有人數，以維繫中選會有效運作，保障人民參政權益與自由民主憲政秩序。

（作者為大學教師）

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