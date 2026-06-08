自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

名家分享～江昺崙》還原318事發 黃國昌半夜到場搶指揮權

黃國昌最大的問題，在於他錄完節目後，趕到現場，半夜到凌晨他守在青島東路，被打破玻璃的門外，彷彿他是現場指揮。後來在那個門外聚集了上百名至千名群眾，黃國昌說「不要推擠，有碎玻璃，太危險了！」他人擋在門外不讓群眾衝進去。所以青島東路的側門在那幾十天的佔領行動，才會一直都是由警察把守的，群眾進不去，需要從二樓陽台爬進去。
名家分享

名家分享

2026/06/08 18:50

◎ 江昺崙

318事件的事發經過，我覺得是多種意外的結果。有事先計畫，也有突發行動，串接在一起變成了所謂的太陽花運動。很多參與者不能明說，是因為擔心法律責任，所以很多事情才沒辦法拼貼在一起。

317傍晚，張慶忠突襲通過後，黃國昌那時候找了幾個人，在鎮江街附近的簡餐店討論，計畫佔領景福門。

名家分享～江昺崙》還原318事發 黃國昌半夜到場搶指揮權2014年3月18日，學生為主的抗議黑箱服貿人士及社會團體，衝進立法院並占據議場。（資料照）
318下午收到消息說計畫改變，其他不同單位的伙伴有新的策略，包括賴律師、台教會、公投盟等等單位要合作，從三個門突破。我傍晚到勞陣辦公室集合。遇到周馥儀跟黃郁芬，他們跟我解釋新的狀況。

當時並沒有談到一定要占領議場。大家的想像比較偏向2013年「佔領內政部」的行動，亦即包圍立法院讓他們難以開議。馥儀說，已經請農陣伙伴做好了布條，要掛在青島東天橋上。我們可以在立法院內廣場靜坐抗議。

同時，勞陣角落也有一把，黃國昌請中研院助理拿來的油壓剪，意思是我們想用，也可以拿去用。於是黃郁芬找我去青島東路現場看，發現那邊警力非常稀少，只有三、四人。所以他就決定在9點15分左右，要衝進去立法院的青島東側門。

當時勞陣約有幾十名伙伴，我大多不認識，沒有黃國昌。林飛帆後來也從台南趕來，我拿農陣的大聲公給他，我說必要時請你協助引導大家（結果大聲公壞掉不能用）。我跟飛帆一組，然後跟大家約定，我們人太多，所以分三路悄悄接近青島東側門，不要引發警察注意，然後9點12分一起翻牆，像美式足球一樣，前面的人幫忙擋住警察，後面的人再衝到大門口，讓我用油壓剪剪開門鎖。

當年參與人士本未想到要占領議場，想像比較偏向2013年「佔領內政部」的行動，亦即包圍立法院讓他們難以開議。（資料照）當年參與人士本未想到要占領議場，想像比較偏向2013年「佔領內政部」的行動，亦即包圍立法院讓他們難以開議。（資料照）我將油壓剪用網球拍的袋子裝起來，但手把部份露出來了，所以一翻過青島東圍牆，就被警察發現，有兩個警察上前，想要把我的球袋搶走。當時警力就不夠攔下所有翻牆的伙伴。

所以前排的老丹跟畫家劉宗榮，就用相機打破立法院議場外門的玻璃，走了進去。後來警察放棄跟我拉扯，我就用油壓剪把玻璃都打破，讓後面的伙伴進去。

第一波的伙伴進去之後，發現議場的門沒鎖（為什麼沒鎖？我不知道），一推就開了。所以現場有大概20幾位伙伴，跟4-5名警察在議場側門在黑暗中推擠了十幾分鐘。

跟星爺的電影一樣，有警察大喊「誰！誰偷偷打我的頭？」但沒有人承認。

最後警方人力不足，氣力放盡，讓我們推了進去。一開始現場很暗，沒有開燈。不知道場內有幾個人。直到30分鐘後，有一名伙伴找到開關，議場燈亮，大概現場有一百多人，現場很凌亂。黃守達站上議事台高呼，讓大家冷靜。

現場絕對沒有黃國昌，其實大家那時候都知道他在錄節目。

黃國昌最大的問題，在於他錄完節目後，趕到現場，半夜到凌晨他守在青島東路，被打破玻璃的門外，彷彿他是現場指揮。後來在那個門外聚集了上百名至千名群眾，黃國昌說「不要推擠，有碎玻璃，太危險了！」他人擋在門外不讓群眾衝進去。所以青島東路的側門在那幾十天的佔領行動，才會一直都是由警察把守的，群眾進不去，需要從二樓陽台爬進去。

所以3/19日清晨，青島東路的伙伴就開始抱怨，之豪跟楷翔等後來被稱為社科院的伙伴，就開始質疑為什麼黃國昌要擋住門，不讓後面的群眾衝進去？讓議場內的群眾反而被警方包圍？

後來隔日（因為日夜顛倒，我忘記時間了），黃國昌進到議場內，找了陳為廷、林飛帆等若干人，我也在旁邊。他跟我們指示說現在的策略是：「警察不動，我們不動。」意思是說，我們接下來就不要擴大佔領議場了，維持現狀。

現任國安會副秘書長林飛帆（左二）、民眾黨主席黃國昌（左一）與陳為廷（右三）、賴中強（右二）等人，是2014年太陽花學運要角。（資料照）現任國安會副秘書長林飛帆（左二）、民眾黨主席黃國昌（左一）與陳為廷（右三）、賴中強（右二）等人，是2014年太陽花學運要角。（資料照）我當時沒有反駁他，只是覺得很奇怪，就走掉了，但後來21天的行動就這樣定調了。現在想想，其實我們為什麼要聽他的話？我們也是共犯結構吧。

後來我才知道這是他要營造出來的「孤島效應」，讓議場變成圍城，也變成全國媒體關注的焦點，所以後來變成第一批進議場內的人變成「學運幹部」、「社科院」、「公民1985」、變成出現「二樓奴工」、「賤民解放區」等等各種奇怪的行動狀態。

這也是為什麼，佔領前四天，議場內外不斷在吵架，被媒體講成鷹派跟鴿派之爭。沒有啊，因為大家都不知道為什麼青島東路側門要讓警察封起來啊。

甚至第三天，我本來是臨時發言人，被媒體叫出去採訪，然後就進不去議場了。我也只好排隊從二樓陽台進去。看到二樓的伙伴辛苦帶人爬梯子的樣子，我整個覺得「孤島效應」莫名其妙。

後來我主觀認為，孤島效應是為了讓整場行動看起來更戲劇性、更有畫面感。而黃國昌希望可以帶動後續的政治效應。所以我在《這不是太陽花學運》這本書裡，委婉地說，若沒有封住議場側門，空間是開放的，整場運動會更順利、伙伴之間也會更平等對待彼此。比較不會有後續彼此指責撕裂的事情發生。

為什麼我們當下沒有反對黃國昌的意見呢？因為我當時服從了「師長」的威權，默默地走掉，讓他計畫接下來運動的走向（而群眾非充分討論的）。這是我們在歷史上，必須承擔一部份責任的地方。

筆者後來才知道這是黃國昌要營造出來的「孤島效應」，讓議場變成圍城，也變成全國媒體關注的焦點。（資料照）筆者後來才知道這是黃國昌要營造出來的「孤島效應」，讓議場變成圍城，也變成全國媒體關注的焦點。（資料照）（作者是社運人士，台大台文所博士班肄業）

本文經授權轉載自江昺崙臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書