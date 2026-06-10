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自由開講》徐巧芯脫離國際現實 護照不該淪為政治鬥爭工具

2026/06/10 12:30

◎ 漫步邊境

國民黨立委徐巧芯指控外交部配合操作意識形態，將護照封面的中華民國正式英文國名「Republic of China」極小化。（資料照）國民黨立委徐巧芯指控外交部配合操作意識形態，將護照封面的中華民國正式英文國名「Republic of China」極小化。（資料照）

近日國民黨立委徐巧芯批評新版護照縮小「Republic of China」、放大「TAIWAN」，稱此舉對出國便利性及台灣國際地位與能見度無實質幫助，因而提案凍結相關預算，要求外交部領事事務局提出改進報告。

身為熱愛環遊世界的台灣旅人，我對此主張感到不解與憤怒。新版護照使用逾五年，民眾普遍認為提高了台灣的國際辨識度，減少被誤認為中國人的困擾。在這樣背景下，徐立委如今提出與護照使用者經驗相反的主張，究竟是在討論外交實務，還是在炒作國內政治立場？

護照是國際旅行文件，首要功能是讓持有人被快速且正確地辨識，而非滿足政治人物的政治立場表述。

國際現實是，世界上大多數人並不熟悉台灣（中華民國）與中國（中華人民共和國）複雜的歷史政治關係，更遑論瞭解Republic of China。當舊版護照封面的「Republic of China」如此醒目時，多數外國邊境執法人員往往只注意到「China」，進而將台灣旅客誤認為中國公民，要求查看中國通關文件，甚至懷疑是否為偷渡客

當舊版護照封面的「Republic of China」如此醒目時，多數外國邊境執法人員往往只注意到「China」，進而將台灣旅客誤認為中國公民，要求查看中國通關文件，甚至懷疑是否為偷渡客。（資料照）當舊版護照封面的「Republic of China」如此醒目時，多數外國邊境執法人員往往只注意到「China」，進而將台灣旅客誤認為中國公民，要求查看中國通關文件，甚至懷疑是否為偷渡客。（資料照）

我就曾多次遭遇此困境。某次在南美洲陸路邊境，阿根廷海關因看見舊版護照封面的「Republic of China」，便將我視為中國公民而拒絕放行。在我耗費大半時間反覆解釋來自台灣後，終於找到了解台灣的海關人員確認內頁的TWN代碼，才得以通行。這不是意識形態爭論，而是真實存在的旅行成本與困境。

放眼當前國際實務運作，無論是航空公司訂位、海關資料庫、電子簽證或免簽與入境管理措施，實際依據的是TWN。各國第一線邊境人員需要快速辨識旅客來自台灣還是中國，而非理解ROC與PRC複雜的歷史脈絡；且台灣享有的免簽與通關便利程度，也明顯優於中國。這些都是國際旅行的現實

因此，新版護照封面放大「TAIWAN」，是提高辨識度、降低誤認風險的實務改革。且仍保留「中華民國」與ROC，已是兼顧不同政治認同的務實折衷。

新版護照封面放大「TAIWAN」，是提高辨識度、降低誤認風險的實務改革。（資料照）新版護照封面放大「TAIWAN」，是提高辨識度、降低誤認風險的實務改革。（資料照）

立法委員的職責應是為人民解決問題，而非執著於護照封面字體大小的政治解讀。讓「TAIWAN」成為最醒目資訊以降低被誤認風險，才真正貼近台灣人在國外的實際需求。

護照是人民走向世界的通行證，不應淪為政治鬥爭工具。期待立法委員監督預算時，能更務實關心人民真實需求，而非製造新的困擾。

（作者為高中英文老師）

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