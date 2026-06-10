自由開講》徐巧芯脫離國際現實 護照不該淪為政治鬥爭工具

◎ 漫步邊境

國民黨立委徐巧芯指控外交部配合操作意識形態，將護照封面的中華民國正式英文國名「Republic of China」極小化。（資料照）

近日國民黨立委徐巧芯批評新版護照縮小「Republic of China」、放大「TAIWAN」，稱此舉對出國便利性及台灣國際地位與能見度無實質幫助，因而提案凍結相關預算，要求外交部領事事務局提出改進報告。

身為熱愛環遊世界的台灣旅人，我對此主張感到不解與憤怒。新版護照使用逾五年，民眾普遍認為提高了台灣的國際辨識度，減少被誤認為中國人的困擾。在這樣背景下，徐立委如今提出與護照使用者經驗相反的主張，究竟是在討論外交實務，還是在炒作國內政治立場？

請繼續往下閱讀...

護照是國際旅行文件，首要功能是讓持有人被快速且正確地辨識，而非滿足政治人物的政治立場表述。

國際現實是，世界上大多數人並不熟悉台灣（中華民國）與中國（中華人民共和國）複雜的歷史政治關係，更遑論瞭解Republic of China。當舊版護照封面的「Republic of China」如此醒目時，多數外國邊境執法人員往往只注意到「China」，進而將台灣旅客誤認為中國公民，要求查看中國通關文件，甚至懷疑是否為偷渡客。

當舊版護照封面的「Republic of China」如此醒目時，多數外國邊境執法人員往往只注意到「China」，進而將台灣旅客誤認為中國公民，要求查看中國通關文件，甚至懷疑是否為偷渡客。（資料照）

我就曾多次遭遇此困境。某次在南美洲陸路邊境，阿根廷海關因看見舊版護照封面的「Republic of China」，便將我視為中國公民而拒絕放行。在我耗費大半時間反覆解釋來自台灣後，終於找到了解台灣的海關人員確認內頁的TWN代碼，才得以通行。這不是意識形態爭論，而是真實存在的旅行成本與困境。

放眼當前國際實務運作，無論是航空公司訂位、海關資料庫、電子簽證或免簽與入境管理措施，實際依據的是TWN。各國第一線邊境人員需要快速辨識旅客來自台灣還是中國，而非理解ROC與PRC複雜的歷史脈絡；且台灣享有的免簽與通關便利程度，也明顯優於中國。這些都是國際旅行的現實。

因此，新版護照封面放大「TAIWAN」，是提高辨識度、降低誤認風險的實務改革。且仍保留「中華民國」與ROC，已是兼顧不同政治認同的務實折衷。

新版護照封面放大「TAIWAN」，是提高辨識度、降低誤認風險的實務改革。（資料照）

立法委員的職責應是為人民解決問題，而非執著於護照封面字體大小的政治解讀。讓「TAIWAN」成為最醒目資訊以降低被誤認風險，才真正貼近台灣人在國外的實際需求。

護照是人民走向世界的通行證，不應淪為政治鬥爭工具。期待立法委員監督預算時，能更務實關心人民真實需求，而非製造新的困擾。

（作者為高中英文老師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法