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自由開講》終結毒駕悲劇 應加預防措施

2026/06/09 08:20

◎ 黃金舜

近年因毒駕事件頻傳，各部會提出包含加重罰鍰、吊銷駕照，甚至研議提升依托咪酯為一級毒品等，引發社會關注。面對毒駕事故，政府展現積極作為值得肯定，但每當看到無辜民眾因毒駕而傷亡，仍令人感到沉重。

彰化縣埔鹽分駐所所長陳國銘（紅圈處）6月4日遭毒駕的施男駕車衝撞，右腿嚴重骨折。（警方提供）彰化縣埔鹽分駐所所長陳國銘（紅圈處）6月4日遭毒駕的施男駕車衝撞，右腿嚴重骨折。（警方提供）毒駕奪走的，不僅是無辜的生命，如近日有警察遭到毒駕者撞斷雙腿，影響的除了其職業生涯、更是一個家庭的破碎及整個國家的莫大損失。酒駕，已讓社會付出慘痛代價，如今毒駕問題更令人憂心毒品對人體神經系統之影響，更甚於酒駕，除造成判斷力下降、反應遲鈍、情緒失控，甚至產生幻覺。當一名施用毒品者坐上駕駛座，他駕駛的不再只是車輛，而是高度可能傷害他人生命的移動危險源。

我支持研議相關罰則以符合罪刑相當之邏輯，然除了罰則外，更重要的是應由源頭預防相關危險。近年新興毒品透過網路、社群媒體甚至電子煙等方式流竄，接觸毒品的年齡層持續下探。許多年輕人並不知道自己吸食的是什麼成分，也不了解毒品對身體與行為能力的影響。當毒品滲透到校園、家庭與社區時，毒駕悲劇只是種種因素之結果，而非問題的起點。

政府除了強化執法，更應建立跨部會毒品預警機制，整合教育、警政、衛生及社福系統，及早掌握新興毒品流向；示意圖。（警方提供）政府除了強化執法，更應建立跨部會毒品預警機制，整合教育、警政、衛生及社福系統，及早掌握新興毒品流向；示意圖。（警方提供）我日前已撰文強調應加強心理衛生支持、及透過人工智慧輔助分析，加強源頭預防。政府除了強化執法，更應建立跨部會毒品預警機制，整合教育、警政、衛生及社福系統，及早掌握新興毒品流向。同時擴大戒癮治療資源，使有意遠離毒品深淵者不會在反覆施用與犯罪之間惡性循環，無法脫離毒品與犯罪的泥沼。

另外，反毒教育也應向下扎根，尤其新興毒品之種類更甚以往，應建立校園預警機制，讓師長與家長了解如何及早發現異常徵兆，身為執業藥師，我建議可以參考過往政府推廣正確用藥政策的經驗，讓藥師至校園進行演講，協助校園師生對於新興毒品建立正確的認識及預防觀念，辦理相關政策研議競賽等，協助校園及社區建立更完整的輔導與通報機制。唯有從家庭、校園到社區共同努力，才能真正降低毒品對社會的傷害。

道路上的每一位用路人，都可能是我們最珍惜的人。期待政府在加重處罰之外，也能投入更多資源在預防與戒治工作。因為我們真正希望看到的，不是處罰更多毒駕者，而是不再有下一個家庭，因為毒駕而流下眼淚

（作者為藥師公會全聯會榮譽理事長）

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