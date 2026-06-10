自由開講》中國科研船深入敏感海域 「台海戰場化」逐漸成形

◎ 張亞柔



中國持續擴張軍事力量，並頻繁於周邊海域展開各式行動，從軍機擾台、海警巡弋，到科研船進入敏感海域，灰色地帶行動早已成為對台施壓的重要手段。近年包括「向陽紅」系列、「海大號」、「東方紅3號」等中國科研船，也多次出現在第一島鏈周邊與敏感海域活動，引發日本、菲律賓及周邊國家關注。近期中國科研船更兩度於台灣周邊海域進行非法調查作業，凸顯北京對台海布局，已不只是軍演恫嚇，而是一套長期、持續性的戰場準備工程。



近期中國科研船於台灣周邊海域進行非法調查作業，圖為中國籍「同濟號」科研船被我國海巡署「蘭嶼艦」驅離。（資料照，海巡署提供）海巡署指出，中國科研船先後於鵝鑾鼻東南方及花蓮外海投放溫鹽深儀、紊流儀與重力岩芯等設備，進行海水採樣與海床調查，遭我國海巡艦艇近迫監控與干擾後才離開。若結合解放軍近年推動的「軍民融合」戰略觀察，其目的更接近長期性的海域偵蒐與戰場資料累積。



事實上，中國科研船過去便曾多次於沖繩海槽、南海及菲律賓周邊海域進行水文調查，日本亦曾公開警戒中國科研船在日本專屬經濟海域內活動。外界之所以高度敏感，原因在於現代海戰中，「海洋資訊」本身就是戰力的一部分。海水溫度、鹽度、海流變化、海床地形乃至海底噪音環境，都直接影響潛艦活動、反潛作戰與水下無人載具運作。

中國海洋科研船「同濟號」遊走我方周邊海域投放儀器示意圖。（資料照，海巡署提供） 台灣東部海域水深條件特殊，向來被視為國軍海空兵力保存區，也是美日可能介入台海的重要方向。對解放軍而言，若能長期累積相關水文與聲紋資料，未來無論是封鎖台灣、執行反潛作戰，甚至拒止外軍介入，都將具備更高優勢。資料蒐整的終點，是降低未來對台動武成本。這類行動或許不會立即改變台海局勢，卻會在長期累積中，逐步改變戰場優勢。



中共近年對台操作模式，也早已從「戰前準備」轉變為「平時即戰時化」。科研船蒐集水文資料、海警船常態化巡弋、民航航線調整壓縮防空空間、無人機襲擾外離島，乃至大型軍演結合法律與輿論戰，都是同一套戰略思維下的不同手段。其核心目的，是讓異常逐漸被視為正常。當社會開始習慣灰色地帶行動，戰場經營便不再只是軍事問題，而是心理與認知層面的滲透。



這起事件反映的，不只是單一科研船越界行為，而是中共正透過灰色地帶行動，把台海逐步轉化為一個「已被預先測繪、預先理解、預先經營」的戰場。真正的問題，不在某一次行動本身，而在於當這些行動逐漸成為日常時，台海的戰場化可能早已悄然完成。



中共透過灰色地帶行動，把台海轉化為戰場。海巡署長濱艦監控隸屬中國福建海事局的6600噸「海巡06」巡航救助船。（資料照，海巡署提供）（作者為自由業）



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