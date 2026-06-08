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博硯說法》從韓國經驗談選務的慎重

筆者一直以為我們的投票技術過於人工，但我們將這個投票的行政作業確實運用成熟。但因為沒有不在籍投票就讓很多人無法投票。不過，如果貿然實施通信投票顯然就忽略的國家安全的問題。同樣地，即便移轉投票，也要顧慮到基層選舉票種類甚多，如鄉鎮市民代表663、村里長有7770種選票。最好要從全國性的公民投票或者是選舉來進行，以累積經驗，貿然實施必得其反。
胡博硯

胡博硯

2026/06/08 18:00

◎ 胡博硯／東吳大學法律系教授

最近韓國地方大選，兩邊情勢緊繃，非到最後一刻不知結果。選情激烈的首爾從大選前的民調以及選舉當日出口民調來說，代表國民力量黨的現任市長吳世勳都輸給了共同民主黨的鄭願伍。開票之初，共同民主黨的候選人領先30個百分點，大勝吳世勳，但情況到了4號早上7點後出現反轉，最後由吳世勳僅以1.1個百分點勝出。

首爾市長吳世勳（左）在選舉中驚險逆轉勝，執政黨推出的挑戰者鄭願伍（右）已公開祝賀。（法新社、歐新社檔案照，本報合成）首爾市長吳世勳（左）在選舉中驚險逆轉勝，執政黨推出的挑戰者鄭願伍（右）已公開祝賀。（法新社、歐新社檔案照，本報合成）有觀察家認為，這次選舉在野的國民力量黨沒有輸，但僅保住了本命區，不過共同民主黨也沒有贏。因為，在選前最後1到2週的民調結果皆顯示，許多激戰地（如：大邱市、慶尚南道）或民主黨具優勢的地區（例：首爾市），兩黨候選人差距，逐漸縮小到誤差範圍，最後甚至由國民力量上演逆轉勝。對此，有論者認為，在政治風波後隱性的害羞保守選民（韓文稱「SHY保守」）正扮演關鍵角色。

不過，在這次選舉發生了選務工作的混亂，報導指出當天韓國全國共有67處投票所額外配送選票，其中因選票不足而一度中止投票共22處，這個狀況不僅在首爾，還在其他地方也都發生。韓國的民主歷程大概跟台灣差不多，也都歷經威權統治時代，在上個世紀八十年代起走向民主化的國家。而選舉在韓國也不是第一次，而該國選戰激烈的程度也不亞於我國，在選務上應該會特別慎重才是。

不過，這次有論者以為選前預測與現實狀況有落差在於此前韓國沒有「事前投票」制度，其民調或者是出口民調的準確度較高。但隨著2014年正式實行事前投票制度後，提前投票的人數越來越多。這回地方選舉，事前投票率已高達23.5%，民調也沒有那麼精準。

而何謂韓國的投票制度。

示威者於6月6日在南韓首爾抗議日前舉行地方選舉時有部分投票所缺選票，並要求重選。（歐新社檔案照）示威者於6月6日在南韓首爾抗議日前舉行地方選舉時有部分投票所缺選票，並要求重選。（歐新社檔案照）依據韓國的公職選舉法規定，可以申請提前投票，這個提前投票就是不在籍投票。投票者不需要回到戶籍地的提前投票所，選前5天的2日（週五、六），到各地區的「提前投票所」投票–在「提前投票所」，全國戶籍連線，當場印特製選票即可投票。而這個制度便利，並且可以讓投票者盡量的投票，韓國的制度在過往的討論中，也有很多學者建議引進。不過，這次也是因為這樣的制度，導致了選舉不公的質疑，因為提前投票的選票還必須要運送至特定地點開票，而此次提前投票的人數又如此之多，投票結果與出口民調不符，被人質疑。而由於已有二成民眾提前投票導致投開票所準備選票不足，此點顯然也有行政疏失。

個人在上次被提名為中選會副主委之時，於立法院受審查的焦點之一就是不在籍投票。筆者一直以為我們的投票技術過於人工，但我們將這個投票的行政作業確實運用成熟。但因為沒有不在籍投票就讓很多人無法投票。不過，如果貿然實施通信投票顯然就忽略的國家安全的問題。同樣地，即便移轉投票，也要顧慮到基層選舉票種類甚多，如鄉鎮市民代表663、村里長有7770種選票。最好要從全國性的公民投票或者是選舉來進行，以累積經驗，貿然實施必得其反。

不在籍投票最好要從全國性的公民投票或者是選舉來進行，以累積經驗，貿然實施必得其反。 （資料照）不在籍投票最好要從全國性的公民投票或者是選舉來進行，以累積經驗，貿然實施必得其反。 （資料照）而韓國這次選舉也有報導指出，中國介入選舉的問題，是否為真仍有待證實，但民主制度必須要慎重維護，否則不管是韓國或者是台灣，這麼先行者流血流汗為民主付出，都會毀於一旦。

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