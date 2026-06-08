賴中強 公民力量》太陽花運動真的不是黃國昌發動的

我有兩個結論：（1）這是一個超過五十萬人參與，長時間的運動，每一個人參與的時間、空間、人際互動不同，認知有所落差，並不特別奇怪。例如，我曾經聽過有些學生認為黃國昌代表NGO（常在勞陣辦公室開會的人都知道這個笑話有多麼不好笑），那大概是因為這些學生沒有接觸過太多NGO幹部，還有黃國昌慣有的誇大，讓某些學生如此認為。（2）但是，黃國昌的書，把自己描寫成太陽花佔領立法院運動的發動者，相信太陽花運動的核心參與者，以及318當晚佔領運動的真正行動者，都會搖頭。

◎ 賴中強

太陽花運動，真的不是黃國昌發動的。看了黃國昌的書，本想第一個會跳起來反駁的應該是林飛帆，我週五把書中談到317、318那兩頁拍照傳給飛帆。飛帆回我「他真的蠻煩的，沒有下限」。今晚打開電腦，原本要整理經民連2025工作報告關於「參與罷免運動」的章節，結果看到第一個受不了，跳出來駁斥黃國昌的是徐偉群老師的臉書貼文。既然偉群老師點名我，那我就只好談談我的經歷與看法。

2014年3月18日，學生為主的抗議黑箱服貿人士及社會團體，衝進立法院並占據議場。（資料照）我有兩個結論：

（1）這是一個超過五十萬人參與，長時間的運動，每一個人參與的時間、空間、人際互動不同，認知有所落差，並不特別奇怪。例如，我曾經聽過有些學生認為黃國昌代表NGO（常在勞陣辦公室開會的人都知道這個笑話有多麼不好笑），那大概是因為這些學生沒有接觸過太多NGO幹部，還有黃國昌慣有的誇大，讓某些學生如此認為。

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（2）但是，黃國昌的書，把自己描寫成太陽花佔領立法院運動的發動者，相信太陽花運動的核心參與者，以及318當晚佔領運動的真正行動者，都會搖頭。

太陽花運動，真的不是黃國昌發動的。黃近日出新書提太陽花學運被罵爆。（資料照）就如同偉群老師說的，317-410的反服貿運動，有大計畫（整體）與小計畫（衝突點佔領立法院）。

先說小計畫：我是沒有從青島東路側門翻進去啦，但是，把康園餐廳的鐵門推開，然後擋住警察，不讓警察推回去，讓晚會群眾可以「走進」立法院，我是其中一個行動者（隔天手很痛）。我從來沒有跟黃國昌討論要怎麼推那個門。我只知道黃國昌當晚是在上電視節目，等到數百人都進到立法院，警察又把康園的門推回來，黃國昌這時才來到康園外演講。

至於大計畫。這確實是反黑箱服貿民主陣線的參與團體，在勞陣辦公室討論出來的，草稿是我擬的。我在電腦舊檔案中，找到當年314晚上存檔的「捍衛民主120小時行動計畫」，有可能是314開會，晚上我根據草稿修正定稿。也有可能是314存檔，315開會。

筆者在電腦舊檔案中，找到當年314晚上存檔的「捍衛民主120小時行動計畫」。（取自貼文）

這個大計畫，由幾個部分組成：

（1）317開始，由中北部社團發難。

（2）318於濟南路康園餐廳外舉辦晚會，以聚集群眾，並掩護主行動。

（3）主行動不留文字。

（4）319立院早點名，中南部民眾會合。

（5）行動預計到週五321，當時已安排守護民主平台邱文聰老師負責提出民間版的兩岸協定締結及監督條例。

這確實是準備好的計畫，這可以解釋，為何318晚上衝進立法院，但317南部大學已經在開始揪人搭遊覽車北上，要參加319的立院早點名。也可以解釋，為何321可以生出陣容龐大堅強的民間版監督條例法界聯署（包括好幾位退休大法官）。

太陽花確實是準備好的計畫，318晚上衝進立法院，317南部大學已經在開始揪人搭遊覽車北上，要參加319的立院早點名。（取自貼文）我一直認為，太陽花運動年輕人衝進立法院以及佔領行政院是非常重要的行動，但是前面的鋪陳，也就是「搭舞台」與配套工作，也非常重要。（下面這句話是要唸唸陳廷豪），佔領立法院我們是有準備的！

（作者為經民連智庫召集人，台灣公民陣線執委）

本文經授權轉載自賴中強臉書

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