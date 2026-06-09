矢板明夫觀點》連最溫和紐國也怒了！中共制裁訪台議員踢到鐵板

近年來，北京愈來愈習慣用制裁、禁止入境、凍結交流來處理政治分歧。誰跟台灣有交流，就想方設法祭出手段打壓，甚至將對方拉進黑名單。如今，這份名單上又多了紐西蘭人。但這樣的手法正在逐漸失效，因為國際社會開始發現，被中國制裁，未必代表做錯事。

◎ 矢板明夫

紐西蘭國會議員麥克魯（左起）、皮尤、韋伯和威爾森5月初訪問台灣。（法新社檔案照）

5月，四名跨黨派紐西蘭國會議員組成的代表團訪問台灣五天，與台灣政界交流。這原本只是一次普通的國會外交，但代表團成員回國後卻收到來自北京的通知：未來一年禁止入境中國、香港與澳門，如果願意公開道歉，制裁可以撤回。

這是中國首次因紐西蘭議員訪台而祭出正式制裁，也讓外界看到，北京對台灣議題的敏感程度，又往前推進了一步。

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紐西蘭總理拉克森公開批評中方做法「完全不適當」，強調議員要見誰，是議員自己的自由。他們訪台也沒有違反紐西蘭長期奉行的「一個中國政策」。

紐西蘭總理拉克森公開批評中方將訪台的4位紐西蘭議員列入黑名單的做法「完全不適當」，強調議員要見誰，是議員自己的自由。（取自貼文）

這番話之所以重要，在於說話的人是紐西蘭。在五眼聯盟（美國、英國、加拿大、澳洲和紐西蘭）裡，紐西蘭長期被認為是對中國相對溫和的國家。由於高度依賴對中貿易，過去一向避免與北京正面衝突。但如今，連這樣一個務實派政府都選擇公開反彈，就是一個值得注意的政治訊號。

近年來，北京愈來愈習慣用制裁、禁止入境、凍結交流來處理政治分歧。日本議員、歐洲議會議員、美國政治人物、學者、智庫人士，很多人都上過這份黑名單。如今，名單上又多了紐西蘭人。

問題是，這套手法正在失效。因為國際社會開始發現，被中國制裁，未必代表做錯事。有時候它更像是一種反向認證，代表這個人是一個「敢於挑戰獨裁政權霸凌的政治人物」，選舉的時候說不定還可能加分。

這幾年，北京對許多事情的反應都變得更加激烈。外國議員訪台要抗議、軍艦穿越台海要抗議、學者發言要抗議、媒體報導也要抗議。

國際政治很現實，沒有主權國家喜歡被別人呼來喝去。世界對中國的反彈，不是因為中國變弱了，而是因為中國的做法太過份了。當施壓變成常態，反彈也就成為了必然。

國際社會對中共的反彈，不是因為中共變弱，而是因為它的做法太過份；示意圖。（美聯社檔案照）

#矢板明夫

（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書

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