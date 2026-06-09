自由開講》平板裡的台北市長？

◎ 郭索

台北市議會的質詢，本來應該是檢驗市長對市政熟悉程度的重要場合。尤其是像四獸山這種問題，並非冷門學術知識，而是台北市最具代表性的自然地景之一。所謂四獸山，指的是虎山、豹山、獅山與象山，不僅是台北市民熟悉的登山路線，也是國內外遊客認識台北的重要觀光景點。

台北市長蔣萬安備詢都仰賴研考會主委殷瑋即時提供講稿，網友狠酸蔣萬安也有「殷瑋答」（英偉達）。（資料照）

然而當市議員質詢時，身為台北市長的蔣萬安卻一度答不出來。更令人尷尬的是，在短短時間內答案突然完整出現，外界質疑其實是透過平板或幕僚即時提供資訊。若真是如此，那麼問題已經不是知不知道四獸山，而是市長究竟是在接受質詢，還是在進行一場由幕僚團隊協助完成的開卷考試。

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民主政治中的議會監督制度，核心精神在於行政首長直接面對民意代表的檢驗。市長領導市府團隊本來就是集體決策，但進入議會接受質詢時，人民期待看到的是首長本人的政策理解、施政理念與地方認識。如果連地方基本地理知識都需要幕僚透過平板即時提示，那麼市民不免會懷疑，未來面對更複雜的交通建設、都市更新、防災規劃與財政管理問題時，市長是否也需要旁人隨時提供答案。

蔣萬安卻一度答不出來四獸山問題，卻讓外界看見一個更根本的問題，如果連台北最具代表性的地標都需要即時查詢，那麼究竟是市長在治理台北，還是平板在治理台北？圖為四獸山。（資料照）

更值得討論的是，這次事件再次反映出台灣部分政治人物過度依賴幕僚文化的現象。幕僚當然重要，但幕僚的功能應該是提供決策參考，而非在議場上代替首長回答問題。當市長變成朗讀機，幕僚反而成為真正的大腦時，民眾看到的就不再是一位具備治理能力的市政領導者，而是一個高度依賴團隊提示的政治明星。

科技確實改變了政治運作方式，平板、即時資料庫與人工智慧都能提高行政效率。但科技的價值在於輔助治理，而不是取代首長本身對城市的理解。四獸山事件或許只是議會攻防中的一個小插曲，卻讓外界看見一個更根本的問題：如果連台北最具代表性的地標都需要即時查詢，那麼究竟是市長在治理台北，還是平板在治理台北？

（作者為自由評論者）

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